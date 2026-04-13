El Club 30 de Octubre crece con su escuela de fútbol y proyecta un SUM

Referentes del club se reunieron con el titular de Comodoro Deportes con el objetivo de ratificar el apoyo del Ente deportivo pensando en el desarrollo de su escuela y el inicio de obras.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, recibió a la comitiva del Club 30 de Octubre, agrupación deportiva que pretende fortalecer las bases de su escuelita de fútbol iniciada el año pasado, y tiene en mente la proyección de un SUM para sus socios.

“Tenemos una escuelita de fútbol que iniciamos el año pasado, ahora continuamos. Estamos progresando con eso, tenemos muchos chicos del barrio y aledaños al 30 de Octubre. Decidimos formar la escuelita y nos anotamos en diferentes torneos. También la idea es organizar un torneo propio en nuestra cancha, invitando a todas las instituciones que tengan las categorías que queremos formar”, explicó el secretario Diego Cárcamo, respecto a la actividad del club.

“Estamos muy conformes con el desarrollo de la escuelita, porque comenzamos con 20 chicos y a fin de año terminamos con casi 90 chicos, así que estamos muy conformes. Hicimos el buffet, continuamos con los vestuarios de la cancha principal y la idea es empezar con el SUM, de a poco ir trabajando, es un proyecto a largo plazo pero queremos comenzar con esa obra”, señaló Cárcamo.

“Participamos en la Liga Costa Austral y también estamos en la Liga de Veteranos. Ahí estamos con cuatro categorías de veteranos y dos en Costa Austral, así que estamos bien. La reunión fue muy positiva porque siempre contamos con el apoyo de Hernán y la gente de la Municipalidad. Nos vamos muy agradecidos con él”, cerró.