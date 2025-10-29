El Club Náutico Rada Tilly comienza con sus capacitaciones para disfrutar del mar

El Club Náutico Rada Tilly iniciará en los primeros días de noviembre una nueva edición del curso de conductor náutico y de timonel vela motor. La propuesta está orientada a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos y certificación oficial para la conducción de embarcaciones deportivas, combinando instancias teóricas y prácticas bajo modalidad híbrida.
El curso dará inicio el 3 de noviembre con una charla informativa a las 20.00 horas, continuando con clases teóricas -algunas de ellas en formato virtual- y prácticas en el agua programadas en distintos horarios. A lo largo del cronograma se abordarán contenidos relacionados con motores, radiocomunicaciones, primeros auxilios y seguridad náutica.
En caso de condiciones climáticas adversas, las jornadas prácticas se reemplazarán por actividades complementarias, tales como reconocimiento de embarcaciones, fondeos y ejercicios varios.
Las actividades finalizarán con un examen teórico-práctico a realizarse en diciembre, con la supervisión de Prefectura Naval Argentina, por lo que los brevets obtenidos poseen validez nacional.
Al terminar el curso, se llevará a cabo un brindis náutico y encuentro de camaradería, en reconocimiento a los participantes que completen la capacitación.
Las inscripciones están abiertas, y los interesados pueden contactarse vía WhatsApp a los siguientes números: 2974225745 - 297 4371653 o 297 5007148; o bien por mail a [email protected]