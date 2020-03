El comodorense Miguel Otero pone primera en el Turismo Nacional

El Turismo Nacional comenzará hoy su actividad, con entrenamientos y la primera clasificación de la Clase 2 y 3, por la fecha inaugural de la temporada, que será el domingo en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahìa Blanca.

De esta manera, el TN retornará al autódromo Ezequiel Crisol, también conocido como Aldea Romana, ya que la última carrera fue en 2010.

La Clase 2, que tendrá entre sus participantes el debut del joven piloto comodorense Miguel Otero –conducirá un VW Gol Trend- iniciará su actividad con cuatro tandas de entrenamientos libres, a partir de las 12:30 y, a las 17, comenzará la primera clasificación al trazado de 3.500 metros de cuerda. El joven piloto que comenzó a correr en kárting en la categoría Stihl y luego pasó por los R-12 y el TC Austral tuvo ayer su primer contacto con la máquina en las pruebas comunitarias donde salieron a escena 76 de los 80 inscriptos sumando ambas categorías.

En tanto, la Clase 3 saldrá a pista a las 9:30 para la primera manga de entrenamiento y, después de las dos series clasificatorias de la 2, cumplirá con la clasificación a las 16.

No será de la partida el campeón 2019, el santafesino de Venado Tuerto, Ever Franetovich, por no reunir el presupuesto.

La categoría también anunció el regreso al célebre autódromo sanjuanino Eduardo José Copello o El Zonda, que será el 15 de noviembre.

Los últimos ganadores en Aldea Romana fueron en la Clase 2 el bonaerense Adrián Percaz (Peugeot 206) y en la 3 el cordobés Pablo Piumetto (Ford Focus), el 12 de diciembre de 2010.

El campeonato del TN tendrá las ausencias de figuras como el bicampeón de la Clase 3, Emanuel Moriatis, Luis José Di Palma y Juan Bautista De Benedictis.

El campeón de las temporadas 2012 y 2016 de la Clase 3, el bonaerense Moriatis no tomará parte de la temporada por cuestiones presupuestarias, al igual que el arrecifeño Di Palma y el necochense De Benedictis.

En cambio, se producirán los regresos del lobense Jonatan Castellano (Ford Focus), el entrerriano Mariano Werner (campeón 2017, con Citroen C4)) y el misionero Carlos Okulovich (2010, con Honda New Civic).

Los hermanos Leonel y Mariano Pernía compartirán equipo con sendos VW Vento y el campeón 2019, el rionegrino José Manuel Urcera (All New Civic), estará en el mismo equipo con el santafesino de Granadero Baigorria, Leonel Larrauri (Civic LXS).

La novedad en la Clase 3, en cuanto a marcas, será la aparición a mediados de temporada del Nissan Sendra, que tripulará el rosarino Pablo Otero Broder, y el Ford Focus III solo podrá utilizarse en las tres primeras carreras.

También se producirá el ingreso oficial de Toyota Gazoo Racing Argentina, que apoyará al mendocino de Guaymallén, Julián Santero, que manejará un Corolla 202, alistado por el GR Competición.

En cuanto a la Clase 2, no comenzará el torneo el actual campeón, el venadense Ever Franetovich, ya que no reunió el presupuesto para continuar, y debutará el nocochense Franco De Benedictis (VW Trend) y el rionegrino Gastón Cabrera, a bordo de un March).

Retornarán el capitalino Cristian Bodrato Mionetto (Fiat Palio), los chaqueños Tomás Bergallo (Toyota Etios), y Yamil Apud (Renault Clìo), y el Fueguino Lucas Yerobi (Renault Clío).