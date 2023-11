El Concejo archivaría el proyecto de venta de pirotecnia "sin sonido"

Un proyecto de ley volvió a poner en escena la venta de pirotecnia. El concejal Ariel Montenegro presentó la iniciativa el último jueves para que se habilite la comercialización de productos “sin sonido” o “sin estruendo”. La propuesta fue rápidamente repudiada por la comunidad y por los actores que militaron la ley aprobada en 2017.

Este viernes habrá una reunión clave para evaluar la viabilidad del proyecto presentado por el edil del Frente de Todos. El cónclave será en el Concejo Deliberante y reunirá a personal de salud pública y privada, referentes de Comodoro TGD Padres TEA, del Sindicato de Pirotecnia y de la Cámara de Comercio.

El primer acercamiento se produjo este martes cuando los ediles comenzaron a trabajar en la normativa presentada en la última sesión del Concejo. En la reunión, Montenegro no logró consenso para que el proyecto sea tratado en las próximas sesiones.

El bloque del Partido Justicialista aseguró que no acompañará la iniciativa debido a que “se trabajó mucho” para que aprobara la ley. Mientras, la oposición de Juntos por el Cambio cuestionó la falta de empatía al presentar la normativa.

Uno de los ediles del PJ que habló con El Patagónico, pidiendo que su nombre no saliera publicado, sostuvo que la iniciativa de Montenegro era inviable y no se entendía cómo puede cometer el mismo error dos veces. “Es la segunda vez que presenta un proyecto de este estilo. La gente sale a criticar por todos lados. Uno la verdad es que no entiende cómo se hacen estas cosas. Cansa explicar una y otra vez”.

PASEMOS A OTRO TEMA

En el bloque oficialista quieren cerrar el tema lo más rápido posible. Es que temen que cualquier tipo de iniciativa que genere malestar en la comunidad repercuta en las elecciones del 19 de noviembre. “Estamos trabajando en conjunto para que el peronismo gane las elecciones. La gente está muy enojada y cualquier cosa que hagamos nosotros puede repercutir en las urnas. Estas son las cosas que tratamos de que no pasen, pero muchos no entienden cómo funciona la política”, afirmó el edil.

En su raid mediático, Montenegro afirmó que la nota corresponde a un pedido del Sindicato de Pirotecnia, pero en realidad tendría vinculación con un comerciante que antes se dedicaba a la venta de este tipo de productos. “La idea es archivarlo lo más rápido posible y que la gente se olvide que se presentó”, adelantaron a El Patagónico.

Según la asociación Comodoro TGD Padres TEA, los fabricantes de pirotecnia confirmaron que no existen los productos sin estruendo porque para que se puedan visualizar en el aire tiene que haber cierta cantidad de pólvora.

Así, el proyecto de Montenegro iría a los estantes del Concejo Deliberante. En el PJ esperan que este tipo de normativa no vuelva a aparecer o, simplemente, que desaparezcan como por arte de magia.