El Concejo planteó que se respete lo que le pertenece a Comodoro

Iniciando la Hora de Preferencia de la sesión del último jueves, los concejales Viviana Navarro, Gustavo Reyes, Natalia Guerrero (Frente de Todos) y Tomás Buffa (Juntos por el Cambio), denunciaron el intento de instalar un debate perjudicial para Comodoro Rivadavia respecto a la distribución de las regalías petroleras en Chubut. Posteriormente se sumaron las voces de los concejales Ana Clara Romero (Juntos por el Cambio) y Daniel Vleminchx (Frente de Todos) para terminar de zanjar diferencias políticas en favor de los intereses de los comodorenses.

Los argumentos expuestos por los ediles en defensa de las regalías petroleras giraron alrededor del pasivo ambiental ocasionado por la actividad extractiva de hidrocarburos, que impacta de lleno en la zona sur de la provincia y con la subsecuente dificultad de lograr un desarrollo urbano ordenado.

Al respecto Navarro expresó: “hay un problema gravísimo con el tema de las tierras, hay un montón de gente esperando para tener un lugar donde vivir y lo que cuesta encontrar un pedazo de tierra saneado”.

Además, profundizó: “la zona de la cuenca, de Garayalde para acá siempre ha sido la zona de sacrificio. En esta situación que está atravesando la provincia muchos municipios la están pasando mal en cuestión de ingresos y Comodoro no escapa a esta realidad”.

En su alocución el concejal Buffa expresó: “el legislador Eliceche debería discutir por qué un Estado provincial que se queda con la mayoría de la torta no la sabe administrar, o no la puede administrar por deudas […] y no atacar algunas zonas por cuestiones de una administración más coherente que la que tiene el valle”.

La concejala Romero agregó: “claramente no tenemos que permitir que se toque nuestra parte de la coparticipación ni mucho menos el bono hidrocarburífero, porque además de tener la norma que nos respalda tenemos un pasivo ambiental que venimos soportando hace un centenar de años”. La edil también explicó: “la actividad petrolera es sacrificada, con regímenes especiales y que afectan fuertemente los tejidos familiares y sociales”.

FACTURACION DE LA SCPL

Mientras, el concejal Omar Lattanzio (bloque Alfonsín) se refirió al incremento en la facturación de los servicios que brinda la Sociedad Cooperativa Popular Limitada.

Al respecto el concejal radical expresó que la cooperativa “tendría que retrotraer estas boletas porque están mal emitidas, le está cobrando de más a cada uno de los usuarios por una mala facturación que han hecho ellos”.

Seguidamente la concejala Navarro replicó: “en esa boleta no solamente está el servicio de la energía, hay otros servicios detallados como el alumbrado público, saneamiento y servicio de sepelio”.

En tanto, el concejal Reyes expresó que desde la SCPL “nos explicaron que fue producto de que los toma estado no podían salir a la calle y cuando pudieron salir a medir tomaron un promedio que se venía consumiendo meses anteriores y lo volcaron en la factura todo junto, con lo cual no hubo un aumento sino facturas abultadas”.

TEMAS APROBADOS

Al momento de votar los proyectos de Ordenanza, se aprobó la obligatoriedad del uso de sistemas de detección y medida de monóxido de carbono en nuevas viviendas, presentado durante la sesión anterior por el concejal Tomás Buffa.

Esta medida permitirá detectar la presencia de monóxido de carbono en las viviendas, en tal caso el dispositivo alertará a los habitantes de la situación y así prevenir una intoxicación que en muchos casos puede ser mortal.

También fue aprobado el uso del Carnet de Conducir Digital en el ejido de Comodoro Rivadavia, en virtud de la disposición 39/19 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el fin de optimizar la fiscalización de los conductores que podrán portar la autorización en su dispositivo móvil a través de la app “Mi Argentina”. El proyecto fue trabajado en conjunto entre los concejales Alejandra Robledo y Tomás Buffa. Seguidamente se aprobó la adhesión a la Ley Nacional Nº 25.506, que autoriza el empleo de la firma digital y sus normas reglamentarias.

Se aprobó el convenio firmado entre el Ministerio de Transporte de Nación y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia respecto a la transferencia de fondos para afrontar el subsidio al transporte interurbano. Dentro de las Expresiones de Deseos se aprobó la solicitud a Vialidad Nacional para que repare la Ruta Nacional Nº 3, y el pedido al Poder Ejecutivo Nacional para que prorrogue la Ley de subsidio de consumo residencial de gas en la Patagonia argentina.