El contrato de la empresa Patagonia Argentina fue extendido por un año

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría la extensión del convenio con la prestadora de servicio de transporte público. Es por el término de un año y no implica modificaciones en la calidad del servicio. En Comodoro Rivadavia funcionan 130 colectivos. Por el valor de cada vehículo, otra compañía que se presentara a licitación necesitaría como mínimo 4.500 millones de pesos para adquirir las unidades necesarias.

El convenio entre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la empresa Patagonia Argentina SRL fue extendido por un año. Así quedó ratificado en la sesión extraordinaria del viernes en el Concejo Deliberante. La extensión del contrato fue aprobada por nueve votos positivos y contó con la ausencia de los ediles del Frente de Todos: Liliana Carnevale, Natalia Guerreiro y Marcos Panquilto.

La urgencia de la ratificación del convenio radicaba en que este viernes vencía el contrato y la ciudad corría el riesgo de quedarse sin el servicio.

Esto generó críticas por parte de la oposición. El presidente de Juntos por el Cambio, Tomás Buffa, adelantó que el bloque acompañaría la extensión del contrato, pero no dejó de marcar objeciones al convenio.

“Esta es una licitación que se dio por diez años y que ya sufrió una prórroga sin el proceso licitatorio, por lo cual ya se otorgó un incremento de plazos sin que vaya con los derechos administrativos que es el derecho de la administración pública. Ahí se dieron cinco años más que terminaron venciendo hace 180 días y donde el mismo contrato preveía la posibilidad de que el municipio notificando con 60 días de anticipación prorrogara por dos días el servicio”, argumentó.

“Ese plazo se venció para que hagan uso de la prórroga. Por lo cual si uno no hace uso de esta prórroga es porque ya tiene previsto el nuevo contrato licitatorio, ya tiene estudiado la materia, ya tiene preparado la convocatoria para poder generar el debate que es el servicio, no la empresa y no la tarifa. Nunca discutimos el servicio público y la calidad del servicio”, cuestionó.

“Vencido este plazo el municipio notifica, que también estaba previsto en una cláusula en el contrato originario, 180 días de obligatoriedad para que la empresa continúe el proceso en vista de que se pueda constituir una nueva licitación. Esos 180 días fueron objetados por la empresa, diciendo que la empresa quería hacer uso de los dos años previstos por la prórroga. La interpretación que yo hago es que eso está fundado a medias en la atención que los plazos estaban vencidos y que cualquier acuerdo debe tener la aceptación de ambas partes”, aseveró.

TRATAMIENTO DE URGENCIA

En este sentido, el edil cuestionó que se tratara de urgencia y sin debate la prórroga del contrato por un año. “Nosotros como oposición nos encontramos en una encerrona como sucedió con saneamiento y cloacas. Por lo cual no brindar consentimiento y apoyar este acuerdo estaríamos dejando en jaque al usuario y a quien realmente necesita el transporte público”, subrayó Buffa.

“Cuando empezamos nuestro periodo legislativo, dije que nos encontrábamos en un Concejo Deliberante trascendental porque íbamos a discutir todos los servicios públicos. Estamos empezando nuestro último año de gestión y no hemos debatido en ninguno de esos temas”, agregó.

“Lo único que hicimos fue prorrogar los servicios sin tener un debate serio, sin tener un estudio serio y sin discutir la integración de las personas discapacitadas. Somos responsables de acompañar y de dar quórum, pero esto no quita que vamos a decir lo que está mal y pedir al intendente que corrija los destinos de esta ciudad y que pensemos en una ciudad a 15 años”, afirmó.

CUANTO CUESTA CADA VEHICULO

El concejal del bloque Raúl Alfonsín, Omar Lattanzio, aseguró que es muy difícil llevar a cabo un proceso de licitación por el valor de las unidades. “Tenemos 130 unidades trabajando. Cada unidad cuesta 35 millones de pesos por lo cual si se quiere presentar otra empresa debería contar con 4500 millones de pesos. En las condiciones económicas que estamos pasando, no creo que tengamos muchas ofertas”, consideró.

Asimismo, solicitó que el municipio convoque a los concejales al tratamiento del pliego y ratificó que no se puede permitir que la ciudad se quede sin transporte público.