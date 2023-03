El cruce de Sol Pérez, Laura Ubfal y la China Ansa con Ceferino Reato en Gran Hermano

El último Debate de Gran Hermano (Telefe) tuvo picantes discusiones entre sus analistas, ya que se desató una guerra de géneros entre Ceferino Reato, Sol Pérez, China Ansa y Laura Ubfal.

Luego de que hablaran con Coti Romero y Julieta Poggio sobre su fuerte discusión, Laura Ubfal cuestionó las guerras entre mujeres y cuando María Laura Álvarez (Cata) aseguró que las que más critican en las redes sociales son precisamente las chicas, Ceferino Reato intentó opinar sobre el tema, pero Sol Pérez le manifestó que no podría entender lo que se hablaba, ya que no era mujer.

A raíz de ese momento, Reato empezó a lanzar dardos contra sus compañeras cada vez que opinaban sobre cuestiones de hombres; en primer lugar, aún cuando continuaban el tema de mujeres versus mujeres, el periodista lanzó: "No voy a opinar porque como no soy mujer, no puedo opinar... No, no, no puedo opinar. Entonces, cuando hablen de hombres, nosotros vamos a decir 'ustedes no hablen porque no son hombres'".

"No es porque no podés opinar, pero no vas a entender qué sentimos", respondió Sol Pérez rápidamente, ya que sabe que su comentario fue el que generó esa reacción de Reato. Asimismo, después de más de una hora, cuando Marisa Brel le consultó a Agustín, una vez más, si estaba enamorado de Marcos, enseguida Reato expresó con ironía: "No lo entienden porque son mujeres, es un amor entre varones".

"No, no, dedito acusador nada", contestó enojada Ansa, mientras que Ceferino continuó irónico: "Ustedes no entienden, yo no hablo con vos, porque vos sos mujer y sobre cosas de varones no podés hablar". Sol se mostró indignada ante los dichos de su compañero y lanzó: "Esa frase es horrible, justamente... Es espantoso, no lo digas nunca jamás. Cómo vas a decir: 'yo no hablo con vos porque sos mujer'".

"Chistes viejos y misóginos", lanzó filosa Laura Ubfal. Por su parte, Ceferino detuvo a su compañera con otra potente apreciación: "Pará, qué persona tan amarga que sos, Laura. Te tengo que decir, es muy amarga". "Ya se están yendo a miércoles, a mí no me gusta", expresó Sol Pérez.