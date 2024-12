El crudo comentario del Papu Gómez: "No te llama nadie"

Luego de la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022, la repentina e inesperada salida de Alejandro Gómez del plantel junto a la suspensión de dos años que sufrió por antidoping dio que hablar y recién ahora el Papu se refirió a lo sucedido rompiendo un silencio que duró tanto como su ausencia en el plantel argentino.

“Pasás de ser campeón del mundo a que no te llame nadie, o desapareciste del medio”, comentó el atacante de 36 años en diálogo con Juan Pablo Varsky, quien compartió un adelanto de la entrevista que difundirá íntegra este lunes en su canal Clank.

“Los primeros meses estaba ilusionado con volver y cuando al final me dan la pena máxima, se me cayó un poco el mundo”, fue otras de las frases del Papu que luego del Mundial perdió su lugar en Sevilla y pasó al Monza de Italia, club en el que no llegó a debutar luego de que se conociera la sanción por haber consumido una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA): Terbutalina.

Respecto a la droga que le significó una suspensión de dos años, el surgido en Arsenal de Sarandí argumentó que la misma estaba presente en un jarabe para la tos pediátrico recetado para su hijo que consumió sin medir las consecuencias cuando todavía era jugador del club español y restaban algunas semanas para el comienzo de Qatar 2022, donde arrancó dos veces como titular -Arabia Saudita y Australia- hasta que una lesión lo dejó sin chances.

“Yo no se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea jugar la final del mundo”, salió en parte del adelanto de la entrevista en la que se notó el conocimiento del jugador sobre lo que le sucedería meses después.

Sorprendiendo a propios y extraños, después del Mundial en Qatar, no volvió a ser convocado por una lesión y luego sin motivo aparente ni explicaciones públicas por parte del entrenador del Seleccionado, Lionel Scaloni. Más tarde, la sanción fue la excusa.

“Es como si te dijeran: está bien, vas a ser campeón del mundo, pero te vas a tener que comer esta ahora”, argumentó en el cierre del spot de la entrevista.

Si bien el ex San Lorenzo habló por primera vez de su salida de la Selección y de la suspensión que sufrió, aún restan 10 meses para que pueda retornar a la práctica profesional. A la espera de que expire su sanción, el Papu entrena en el Renate, un equipo de la Serie C italiana.

De esta manera, cuando en octubre del año próximo el Papu, ya con 37 años pueda volver a la actividad profesional, buscará ser fichado por algún equipo para poder retirarse dentro de un terreno de juego como tiene planeado.