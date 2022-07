El ''Decano'' madrugó temprano al ''Rojo'' y es único líder del torneo

Atlético Tucumán se convirtió en el solitario líder de la Liga Profesional de Fútbol luego del vencer a Independiente por 1-0 en partido de la novena fecha. El encuentro, que se jugó en cancha de Platense y a puertas cerrradas, fue abitrado por Fernando Echenique y el gol lo marcó Augusto Lotti a los 50 segundos de juego.

Cabe destacar que en la previa de este encuentro, el plantel del ''Rojo'' tuvo que concentrar en el predio de la AFA en Ezeiza, a raíz del clima hostil que vivió durante los útlimos día en Avellaneda.

El primer tiempo comenzó con todo: a los 50 segundos de juego, Ramiro Ruiz Rodríguez picó por derecha, levantó la cabeza y metió un centro rasante. Augusto Lotti anticipó a todos los defensores de Independiente, y antes del primer minuto puso el 1-0 para Atlético Tucumán. Después del gol, el Rojo reaccionó pero no pudo lastimar con claridad al arco defendido por Carlos Lampe.

En el segundo tiempo, Independiente cambió la cara y salió decidido a empatar el encuentro lo antes posible, pero estuvo muy impreciso en los metros finales. Por su parte, el Decano optó por esperar en su campo y salir rápido de contraataque. Más allá de algunas aproximaciones del Rojo, Atlético controló el partido y estuvo más cerca del 2-0 que del 1-1.

Con este resultado, Independiente quedó con 8 puntos, en el puesto 24° de la Liga Profesional 2022. Por su parte, Atlético Tucumán llegó a las 22 unidades y lidera en soledad la punta del campeonato. Podrá ser alcanzado por Argentinos Juniors, que jugará este lunes frente a Banfield.

Síntesis

Independiente 0 / Atlético Tucumán 1

Independiente: Sebastián Sosa, Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso y Edgar Elizalde, Iván Marcone, Lucas González, Rodrigo Márquez, Tomás Pozzo, Gabriel Hachen y Santiago Rodríguez. DT: Claudio Graf.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe, Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela, Ciro Rius, Guillermo Acosta, Francisco Di Franco, Joaquín Pereyra, Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Gol PT: 1’ Augusto Lotti (AT).

Cambios ST: 23’ Gastón Gil Romero x Di Franco (P), 24’ Alan Soñora x Hachen (I) y Enzo Franco x Barreto (I), 30’ Ignacio Puch x Ruiz Rodríguez (AT), Cristian Menéndez x Lotti (AT), Juan Cazares x Márquez (I), 38’ Damián Batallini x Rodríguez (I) y Nicolás Vallejo x Pozzo (I), 42’ Andrés Balanta x Acosta (AT).

Amonestados: Barreto, Elizalde (I). Rodríguez, Acosta (AT).

Incidencias PT: 30’ Barreto había sido expulsado, pero luego a instancias del VAR, se le sacó la roja y recibió amarilla.

Arbitro: Fernando Echenique.

VAR: Facundo Tello.

Estadio: Ciudad de Vicente López (Platense).