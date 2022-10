El Decano perdió y puede resignar la punta

Llegó un duro tropiezo en las aspiraciones al título de Atlético Tucumán, que en el estadio Presbítero Bartolomé Grella fue derrotado por 2-1 a manos de Patronato de Paraná y peligra su liderazgo en la Liga Profesional de Fútbol.

El Decano empezó fuerte fuera de casa. Apenas cinco minutos marcaba el reloj cuando Ramiro Carrera por la banda derecha tiró un peligroso centro al área que conectó de cabeza Mateo Coronel para darle dirección al arco y abrir el marcador.

Sin embargo, el Patrón no se quedó atrás y aprovechó al máxima la oportunidad más clara que tuvo para empatar justamente de la misma manera en la que su rival se puso por delante.

A los 15', Raúl Lozano subió por la derecha y desde lejos tiró un buen centro para Marcelo Estigarribia que también marcó la diagonal para rematar por la vía aérea y dejar parado al arquero boliviano Carlos Lampe.

Ya en el complemento, los tucumanos decayeron con lo que fue la anotación de Sebastián Medina que celebró todo el estadio. El mediocampista remató de media vuelta y un tanto mordido, pero la pelota entró pidiendo permiso tras dar en el segundo palo para revertir la historia en Paraná.

Más allá de esta derrota, Atlético Tucumán sigue en lo más alto de la Liga Profesional, pero lo cierto es que depende del resultado de Boca Juniors, que si gana podría superarlo e incluso ya Racing está cerca.

Síntesis

Patronato 2 / Atlético Tucumán 1

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Sergio Ojeda, Carlos Quintana y Lucas Kruspzky; Jonás Acevedo, Tiago Banega, Nicolás Castro y Sebastián Medina; Justo Giani y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Gastón Gil Romero, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Cristian Menéndez. DT; Lucas Pusnieri.

Goles PT: 4’ Mateo Coronel (AT), 15’ Marcelo Estigarribia (P).

Goles ST: 19’ Sebastián Medina (P).

Cambio ST: 42’ Eugenio Isnaldo x Carrera (AT).

Cambios ST: al inicio Jonatan Herrera x Acevedo (P) y Juan Guasone x Ojeda (P), 17’ Augusto Lotti x Coronel (AT) y Ramiro Ruiz Rodríguez x Menéndez (AT), 29’ Alexander Sosa x Estigarribia (P), 30’ Francisco Di Franco x Gil Romero (AT) y Enrique Borja x Tesuri (AT), 39’ Leonel Mosevich x Castro (P), 40’ Franco Leys x Banega (P).

Amonestados: Guasone (P). Gil Romero, Thaller (AT).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grela.