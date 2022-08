El Departamento Metodológico se afianza

El Departamento Metodológico, dependiente del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes, se encuentra en la parte baja del Gimnasio Municipal Nº1. Está disponible para el entrenamiento y recuperación de los deportistas de alto y mediano rendimiento y funciona de lunes a viernes en dos turnos: de 8 a 12 horas y de 15 a 21 horas.

El equipo de trabajo está compuesto por: Flavio Benítez (Coordinador), los profesores Carlos Grünewald, Víctor Maldonado y Juan Manquecheo; María Fernanda Robledo (Nutricionista), Walter Ríos (Kinesiólogo), Martín Latorre (Cardiólogo), Juan Cruz Yapura (Psicólogo deportivo) y Diego Corrales (Masajista).

Además, este año se reabrió la Escuela de Levantamiento Olímpico de Pesas, que está encabezada por la profesora Cinthia Cádiz y está destinada para chicos y chicas nacidos entre los años 2005 y 2011. Funciona martes y jueves (de 15 a 17 horas) y sábados (10 a 12hs.).

Desde la reinauguración del Departamento Metodológico en el 2019, han pasado deportistas locales de alto nivel y cada vez más se están viendo los frutos del esfuerzo y del trabajo en conjunto.

En la actualidad, entre otros, entrenan: Camila Contreras (Selección Argentina de Rugby seven), Valentina Ramos Mercegué (Selección Argentina de Gimnasia Aeróbica), Braulio Mendoza (Selección Argentina de vóley U-19), Lucio Bergia (Karting), Antonella Smart (Selección Argentina de Judo), Santiago Paincho (Automovilismo – Clase 2 del Turismo Pista), Micael Ruhmling (Taekwon Do ITF), Morena Cervatto y Nahiara Páez (Selección Austral de Hockey Sub 19), Jeremías Farías (Judo), Tomás Bustamante (Ciclismo de Montaña), e integrantes del Programa de Desarrollo Futuro 2028 de handball.