El descargo de Del Moro sobre la detención de Marcelo Corazza

El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, comenzó la última gala del reality con un contundente descargo sobre el caso del productor Marcelo Corazza, quien terminó detenido este lunes acusado de graves delitos.

En el inicio del programa, Del Moro remarcó su postura sobre la causa contra quien describió como un "trabajador de hace más de 20 años" de Telefé. "La acusación que se le hace es espantosa", describió el conductor.

"Lo que pido siempre es justicia absoluta. No tengo ningún tipo de mirada piadosa", aclaró el presentador del programa y continuó con un fuerte descargo. "Tengo las mismas dudas que ustedes", aseguró Del Moro y se separó del ex ganador de Gran Hermano y actual productor del show: "No lo conozco, más allá de algún cruce acá".

"Trabajó en un montón de programas en este canal. Estamos en shock", insistió Del Moro. "Queremos esperar a que él declare mañana, no tengo mucho más que decir", apuntó respecto a la causa por la cual fue detenido Marcelo Corazza esta jornada.

Por último, Santiago Del Moro aclaró una de las versiones que más circuló en las redes sociales sobre el presunto rol del detenido: "El Gran Primo no es él". "Marcelo Corazza trabaja acá acomodando la gente en el estudio", completó.