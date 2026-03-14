Nicolás Cerecero permanecerá dos meses en prisión preventiva, imputado por el homicidio de Bernardino "Nino" Villarroel. La Fiscalía plantea que Cerecero le debía dinero al jubilado y que lo golpeó hasta matarlo para luego incendiar la vivienda.

El detenido por el crimen le debía dinero a "Nino"

Nicolás Raúl Cerecero, el hombre que fue detenido el viernes, en Kilómetro 5, en el marco de la investigación por el homicidio de Bernardino "Nino" Villarroel afrontó este sábado la audiencia de formalización de la causa, en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia.

La audiencia fue presidida por la jueza penal Raquel Tassello, quien a pedido de la Fiscalía, le dictó dos meses de prisión preventiva al presunto autor.

A la vez, la magistrada le otorgó seis meses de plazo al Ministerio Público Fiscal para avanzar con el desarrollo de la investigación.

Durante la audiencia de apertura de la investigación, el fiscal Facundo Oribones planteó que la autopsia determinó que la víctima fue sometida a un gran padecimiento. Su cuerpo presentaba más de 50 lesiones, incluidas heridas punzocortantes y fracturas de costillas y en dedos de sus manos.

El cadáver de Nino Villarroel, de 78 años, fue hallado en la tarde del 2 de marzo en el interior de su vivienda de Km 5, cuando bomberos voluntarios ingresaron a la casa para extinguir un incendio.

En principio se presumía que el jubilado bancario había fallecido como consecuencia del siniestro, pero la autopsia determinó que fue sometido a torturas.

En el marco de la investigación que realiza la Fiscalía, se busca establecer si actuaron otras personas, además del detenido. En ese sentido, se aguardan los resultados de perfiles genéticos recolectados en la escena del crimen.

DOS MESES DE PRISION

Durante la audiencia, los representantes de Fiscalía requirieron que se declarara legal la detención de Cerecero, que se le formalice el delito en su contra bajo la calificación provisoria de “homicidio agravado por ensañamiento” y que se dicte su prisión preventiva. Mientras, el defensor público Gustavo Oyarzún no objetó la legalidad de la detención, ni la apertura de la investigación, pero sí la medida de coerción, solicitando su libertad y alternativamente su libertad con presentaciones ante el órgano judicial.

HIPOTESIS DE LA FISCALIA

Según la hipótesis que presentó la Fiscalía, el 2 de marzo, alrededor de las 17:40 Cerecero se encontraba en el interior de la vivienda de la víctima junto a éste ya que lo conocía.

Mantuvieron una discusión y Cerecero le provocó innumerables heridas en distintas partes del cuerpo. También tomó un elemento contuso y golpeó a Villarroel provocándole múltiples lesiones y fracturas. Producto del ataque se produjo el deceso de Villarroel por “politraumatismo de cráneo”.

Luego el agresor generó dos focos ígneos para eliminar la evidencia utilizando acelerantes.

Los acusadores públicos calificaron provisoriamente el caso como “homicidio agravado por ensañamiento” en calidad de “autor” para Cerecero. Requirieron el plazo de seis meses para concluir con la investigación.

Seguidamente el fiscal pidió que se dictara la prisión preventiva del imputado teniendo en cuenta para ello la probabilidad de autoría, las contradicciones en su entrevista con personal policial y los indicios de presencia e inmediatez en el lugar del crimen.

También existía un móvil ya que Cerecero le debía dinero a la víctima, señaló el fiscal.

Además, Oribones expuso que existe peligro de fuga y de entorpecimiento. Peligro de fuga por la gravedad del hecho y la pena en expectativa, que en caso de recaer condena será de prisión perpetua. Agregó que el imputado no es oriundo de la ciudad y que su libertad podría influir sobre testigos y modificar elementos de prueba.

Por su parte el defensor no se opuso a la legalidad de la detención, ni cuestionó la apertura de la investigación del caso, pero sí cuestionó la medida de coerción ya que “no existe probabilidad de autoría, no existen elementos para acreditar la autoría” de su asistido.

La fiscalía “tiene especulaciones y sospechas de autoría”, alegó.

Oyarzún aseguró que su asistido no cometió el hecho y que no estuvo en el lugar. No se tiene elementos para atribuir el hecho a Cerecero, enfatizó el defensor.

Culminó en que su defendido tiene arraigo y trabajo en la ciudad y que no existe el peligro de fuga.

Así requirió su libertad y alternativamente su libertad con presentaciones ante la autoridad judicial.

Finalmente, la jueza penal resolvió declarar legal la detención, autorizando la apertura de la investigación preparatoria dando por informado al imputado del hecho que se le imputa, calificado como "homicidio agravado por ensañamiento".

Así dictó la prisión preventiva del imputado por dos meses, momento en que se volverá a revisar su situación procesal.