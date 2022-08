El drama familiar de Piñón Fijo: lejos de sus nietos, pide por el derecho de los abuelos

Piñón Fijo compartió una triste historia en su cuenta de Instagram que llamó la atención tanto de sus seguidores como del mundo del espectáculo. En la imagen se puede ver a Luna, la nieta del famoso payaso, a upa de quien se puede adivinar que es él con una inmensa sonrisa. Sobre la foto, el artista escribió: “¡Mi loquita hermosa! Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño!”. Además de arrobar a su hija Sol, agregó dos hashtags: #derechonietos y #derechoabuelos.

Los encargados de contar el detrás de escena del posteo de Piñón Fijo fueron los periodistas de Intrusos en el Espectáculo. Pablo Layus, cordobés como el artista, confirmó la información sobre el conflicto familiar y dio más detalles sobre lo sucedido. “La verdad es que Fabián (así su nombre real) no la está pasando bien. Él se separó de su mujer y a partir de ahí perdió toda relación con los hijos, con Jere y con Sol. Y Sol, que es mamá de Luna, muy apegada a Piñón, desde que pasó todo esto no la puede ver”, contextualizó.

Consultado por Nancy Duré sobre los motivos de la ruptura matrimonial del artista, Layus explicó que lo que le dijeron es que no existió un motivo muy puntual y que la familia no quiere hablar del tema. Además, aclaró que durante las vacaciones de invierno estuvo promocionando y haciendo sus espectáculos pero ya solo, no como lo solía hacer junto a su hija Sol.

“Yo me enteré en su momento porque la gente me preguntaba por qué ya no subían nada juntos”, explicó en relación a la ausencia de Sol en las redes sociales del artista. “A ver, actuaban juntos, trabajaban juntos, Piñón es muy pegado a Luna y su hija Sol fue mamá hace poco tiempo de León y Piñón no lo conoce”, agregó. Sobre el posteo puntualmente, Layus contó que Piñón no tiene forma de llegar a sus nietos y que la última instancia que le queda es ir por el lado legal.

Piñón Fijo, explicaron en la mesa del envío de chimentos, se separó de su mujer luego de más de 20 años juntos. Como consecuencia de esa ruptura, los hijos rompieron su relación con su papá y, por lo tanto, el payaso no puede ver tampoco a sus nietos. “Todos tienen muy cerrado el tema y sé que les hace mal hablarlo. Para ellos fue un baldazo de agua fría la separación de sus padres”, aclaró el periodista cordobés.

Para graficar la gran relación de Piñón con su nieta Luna, Layus compartió una simpática anécdota que protagonizó el artista hace poco tiempo: “En las últimas presentaciones que hizo la hija, Luna lo manda al frente a Fabián porque Fabián la va a ver vestido de Fabián, no de Piñón, y ella de arriba del escenario lo señala: “¡Hola abuelo!”, y toda la gente se dio vuelta para verlo”.

Piñón Fijo y el trabajo con sus dos hijos

En esa misma entrevista con Carmen Barbieri, Piñón explicó que su casa está en la ciudad cordobesa de Mendiolaza y que sus hijos ya no vivían cerca de él. Es que, durante mucho tiempo, muchos desconocieron que Sol y Jere eran quienes lo acompañaban en sus shows. Con el tiempo, ambos tomaron la decisión de trazar sus propios caminos artísticos: “Mis hijos me dieron el mejor premio cuando me dijeron ´papá quiero trabajar solo, pero con el oficio que aprendí de vos’”.

Ambos emprendieron rumbos separados, pero siempre de la mano de la risa y en familia. Piñón contó que Sol (34) -quien es madre de dos hijos- decidió tener una carrera propia y organiza sus propios shows en Córdoba. Por su parte, Jere (33) siguió los pasos de su hermana y un día le dijo algo a su padre que le llenó el corazón de orgullo. “Yo quiero seguir tu camino, pero lo quiero empezar del inicio, no quiero valerme de la fama ni de nada tuyo. Quiero empezar a animar cumpleaños”, contó.

