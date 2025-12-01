El Encosep ya tiene a sus nuevos directores

Los nuevos funcionarios tendrán a cargo la fiscalización de la prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de los contratos marco durante los próximos 3 años. Fueron designados a propuestas del Ejecutivo municipal (Cristian Serdeiro -foto-); la primera minoría (Maximiliano López) y la segunda minoría (José Ezequiel García), tal como establece la ordenanza de creación del organismo de control.

Serdeiro es abogado y López arquitecto, en tanto García es abogado y contador. Ahorra ellos integran el cuarto directorio desde la puesta en marcha del ENCOSEP.

Los primeros referentes habían sido Luis Ferrero, Fernando Barría y Aladino Velázquez, designados en diciembre de 2015; les siguieron Axel Flagel, Alberto Hronchich y Eduardo Giménez, y finalmente el directorio que cumplió funciones hasta el día de la fecha, integrado por Lucía Haag, Cintia Juárez y Leandro Calvo (en reemplazo de Carlos Jurich).