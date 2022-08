El entrenador con el que le fueron infiel a Totti y provocó su separación

A principios de julio, Francesco Totti e Ilary Blasi anunciaron su divorcio tras 20 años de relación, en los cuales tuvieron tres hijos en común. En su momento, ambos publicaron comunicados por separado y pidieron privacidad. Ahora, a un mes de esto, se conoció una nueva noticia vinculada a la separación que aclara la situación.

"Después de 20 años juntos, lamentablemente mi historia de pareja con Ilary se ha terminado. Todo lo que he dicho en estos últimos meses ha sido para tratar de proteger a nuestros hijos. He intentado superar la crisis de mi matrimonio pero hoy comprendo que la separación, aunque dolorosa, ya no es evitable. Seguiré unido a Ilary en la educación de nuestros maravillosos tres hijos, siempre con gran respeto por mi mujer", escribió Francesco Totti en su momento.

Totti comentó que el divorcio transcurrirá "rigurosamente en privado" y que no ofrecería más declaraciones. Pero este lunes salieron a la luz detalles que explican por qué el ex jugador de la Roma no quería que se hiciera público el caso. Si bien se creía que Totti había sido el infiel, un nuevo rumor indica que la modelo lo habría sido.

El diario italiano Corriere della Sera publicó nombre y apellido del hombre con el que Ilary Blasi habría sido infiel. ¿Quién es el tercero en discordia? Es un joven desconocido, Cristiano Iovino, un entrenador personal nacido en Roma que se encargaba de preparar a la modelo. Todo parece indicar que habrían empezado una relación hace más o menos un año y medio.

El medio italiano asegura que la modelo viajaba seguido a Milan para ser parte del programa "La Isla de los famosos" y para tener encuentros con su amante alejados de los focos. A partir de entonces, tras conocer la infidelidad de su esposa, habría sido cuando Totti comenzó una relación con la economista Noemi Bocchi.