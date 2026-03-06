El Equipo Municipal de Natación se prepara para nuevos desafíos

El equipo comodorense será parte de la primera fecha del Provincial que se desarrollará el 14 y 15 de marzo en la localidad de Trevelin.

Desde el 14 al 15 de marzo, el Equipo Municipal de Natación de Comodoro Rivadavia será parte de la primera fecha del Campeonato Provincial, que se desarrollará en Trevelin. Los comodorenses se perfilan como serios candidatos a ganar el certamen anual.

Parte del cuerpo técnico e integrantes de la comisión de padres, se reunió con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, con el objetivo de organizar esta nueva temporada.

Federico Lastra, uno de los técnicos del Equipo Municipal de Natación comentó tras el encuentro con autoridades deportivas que “fue con la intención de cerrar el calendario anual, donde tenemos cinco torneos provinciales, cinco nacionales, un torneo regional en San Luis, más toda la preparación anual. Fue un encuentro bastante productivo para cerrar los detalles y la planificación referida a los viajes que son muchos y llevan un trabajo de logística importante de la comisión de padres, nosotros y el Ente, también”.

El 16 y 17 de mayo, disputaran la segunda fecha el circuito Provincial, en Rawson. Poco después, del 15 al 16 de agosto será en Puerto Madryn con la tercera fecha, mientras que del 10 a 11 de octubre serán locales, en la ciudad petrolera de la cuarta fecha y cerrando el año, con la quinta y última fecha en Esquel, del 28 a 29 de noviembre.

“El equipo crece exponencialmente todos los años, la nómina es cada vez más grande tanto de chicos, como de padres en la comisión, y eso nos hace crecer en todos los aspectos porque si bien nosotros somos el cuerpo técnico y los deportistas son los que entrenan, están los padres con toda la logística cubriendo y ayudando. Y también, contamos con el Ente para cubrir esas necesidades, y ese trabajo en conjunto hace que el equipo cada año este un escalón más arriba y nos va proyectando a estar en nivel nacional un poco más alto”, aseguró Lastra.

Otro de los compromisos más importantes del 2026 para el Equipo Municipal será en una nueva edición de la Copa Sierras en San Luis, un torneo que es organizado por Sierras Club y es uno de los más importantes de Argentina, del 16 al 19 de octubre.

“El objetivo es crecer, formar nadadores y personas. El crecer como institución deportiva, posicionándonos mejor a nacionalmente, que ya lo venimos consiguiendo con buenos resultados en campeonatos nacionales, con excelentes resultados de nuestros atletas a nivel internacional. Hoy por hoy, el Equipo Municipal de Comodoro es un equipo que tiene un nombre, que tiene un peso que ya somos reconocidos fuera de la provincia. Es un trabajo de todos, que logremos estar donde estamos hoy”, explicó el entrenador.

El conjunto comodorense afrontará, además, los campeonatos Nacionales de Invierno, el 21 de mayo en la categoría Cadetes y Juveniles el 25 de abril, finalizando con los Nacionales de Verano, en las divisiones Infantiles y Menores el 12 de diciembre.