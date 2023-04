El Exorcista del Papa

C+/ CINE EN COMODORO

Amorth escribió dos libros de memorias donde detalló sus experiencias luchando contra Satanás y miles de demonios que poseyeron a adultos y niños por igual. En elel protagonista tendrá que enfrentarse al caso más difícil en toda su carrera, ya que se verá cara a cara con un demonio muy inteligente, que ya lo conoce y que ha tomado el cuerpo de un niño. Esa circunstancia llevará a Amorth a descubrir una conspiración secular que el Vaticano ha tratado de mantener oculta desesperadamente.

Gabriele Amorth fue un exorcista italiano conocido por haber realizado alrededor de 30 mil exorcismos. Toda una figura polémica dentro de la sociedad, por la naturaleza de su trabajo luchando contra este tipo de maldad demoníaca no probada. Se conoce que trabajó casi al mismo tiempo que los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren (de la franquicia “El Conjuro”), y falleció en 2016. Amorth escribió numerosos libros sobre la temática específica del exorcismo, los cuales no cuentan como documentos oficiales de la Iglesia Católica, sino como anotaciones personales de su oficio. Los libros usan relatos de testigos oculares y experiencias personales. Al respecto, ya existe un documental titulado “The Devil and Father Amorth” (2017), creado y dirigido por William Friedkin.

En aquel título estrenado de manera póstuma, el Vaticano permitió que Friedkin presenciara y grabase un exorcismo real de Amorth, aunque el material obtenido no era tan aparatoso como el del clásico de terror ni contenía nada paranormal, más allá de una mujer gritando con voz distorsionada. “Si uno quiere ser exorcista, debe estar dispuesto a que le escupan continuamente” es una de las memorables frases que dejó escritas el polémico sacerdote en su libro “Memorias de un Exorcista: Mi Lucha contra Satanás”. En década de 1990 fundó la Asociación Internacional de Exorcistas, organización que dirigió hasta principios del 2000 y que consiguió el reconocimiento del Vaticano tras recibir la aprobación de la Congregación para el Clero.

Según sus palabras, recibía hasta 600 peticiones para realizar exorcismos al día. Entre sus anécdotas, contó que tuvo una conversación con el mismo Satanás. También compartió en una de sus obras el proceso para realizar un exorcismo: bendecir a los presentes, colocar la cruz en frente, la estola en su espalda y la mano sobre la cabeza de la persona que iba a exorcizar. Un detalle importante es que tenía una habitación rodeada de imágenes de santos, a quienes llamaba sus “guardaespaldas”, además, siempre hacía burlas contra el demonio que iba a enfrentar.

CINE TEATRO ESPAÑOL (14, 15, 17, 18 y 19 de Abril):

22:00 Hs. EL EXORCISTA DE PAPA (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (13 y 16 de Abril):

22:00 Hs. EL EXORCISTA DE PAPA (2D subtitulada)

Título original: The Pope's Exorcist

Género: Terror

Origen: USA

Año: 2023

Formatos: 2D

Duración: 2 Horas, 5 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Director: Julius Avery

Guión: Michael Petroni, Evan Spiliotopoulos

Productores: Doug Belgrad, Michael Patrick Kaczmarek, Jeff Katz

Fotografía: Khalid Mohtaseb

Música: Jed Kurzel

Montaje: Matt Evans

Reparto:

Russell Crowe (Padre Gabriele Amorth), Daniel Zovatto (Padre Esquibel), Alex Essoe (Julia), Franco Nero (El Papa), Laurel Marsden (Amy), Peter DeSouza-Feighoney (Henry), Ralph Ineson (Demonio)