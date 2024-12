El falso correo electrónico que puede provocar el robo de tu cuenta

En la actualidad las estafas virtuales son muy comunes. En este sentido, WhatsApp no es ajeno a estos engaños y todos los usuarios deben estar en alerta.

Bajo este marco, el servicio de mensajería alertó sobre una nueva modalidad de engaño: correos electrónicos fraudulentos. Ante ello, aseguraron que si el usuario recibe un correo que no solicitó para restablecer los datos de su cuenta, debe evitar hacer clic en cualquier enlace que pueda presentarse.

Desde WhatsApp advirtieron la posibilidad de que "alguien esté intentando acceder a tu número de teléfono" en la aplicación, en el caso que arribe dicho correo sin ninguna explicación.

Asimismo, detallaron un ejemplo de estos correos fraudulentos podría describir en su asunto la frase "Solicitud para restablecer tu cuenta de WhatsApp", mientras que en el cuerpo del mail podría describir: "Hemos recibido una solicitud para restablecer tu PIN de verificación en dos pasos. Si no fuiste tú, ignora este correo. Si deseas proceder, haz clic en el siguiente enlace".

Por último, reafirmaron que la empresa nunca solicita códigos ni PIN a través de correos electrónicos, y recomiendan ignorar el mensaje, no interactuar con enlaces sospechosos y reforzar la seguridad de la cuenta activando la verificación en dos pasos.

Cómo identificar y evitar caer en correos electrónicos de phishing

El phishing es un término muy conocido en el mundo de la informática. Se trata de un método para engañar a un usuario digital y hacer que comparta contraseñas, números de tarjeta de crédito u otra información confidencial. La amenaza surge a partir de simular ser una institución de confianza (habitualmente una empresa internacional conocida). Se contactan a través de distintos medios de comunicación, pero el más usado de todos está siendo últimamente el correo electrónico.

Si recibís un correo electrónico que solicita información personal o financiera, no responderlo. Las organizaciones que trabajan seriamente no solicitan información por este medio. Tampoco contactan telefónicamente, ni a través de mensajes SMS. Otra alternativa consiste en entrar a la página oficial de la organización, ingresando con la dirección web correspondiente en el navegador. En el caso de WhatsApp, suelen provenir de direcciones similares a las oficiales, pero con pequeñas alteraciones, como [email protected] en lugar de [email protected].

Los correos de phishing suelen contener errores gramaticales, de ortografía o un lenguaje alarmante que presiona al receptor a actuar rápidamente, como "¡Tu cuenta será suspendida en 24 horas!".

Verificar los indicadores de seguridad del correo. Si resulta indispensable realizar un trámite o proveer información personal a una organización, escriba la dirección web usted mismo en el navegador y busque los indicadores de seguridad del sitio. Al hacerlo, deberá notar que la dirección web comienza con https://, donde la s indica que la transmisión de información es segura.

Mantenga actualizado el software de su PC: Instale las actualizaciones de seguridad de su sistema operativo y de todas las aplicaciones que utiliza, especialmente las de su producto antivirus, su cliente web y de correo electrónico.

Recomendaciones de WhatsApp

Proteger tu cuenta de WhatsApp es fundamental para evitar ser víctima de estos fraudes. A continuación, te damos algunos consejos para blindar tu cuenta y reducir el riesgo de ser hackeado:

Activar la verificación en dos pasos: WhatsApp ofrece la opción de habilitar la verificación en dos pasos, lo que significa que, además del código de verificación enviado por SMS, necesitarás una clave adicional para acceder a tu cuenta. Esta capa extra de seguridad dificulta que los estafadores puedan acceder a tu cuenta.

No compartir códigos de verificación: Nunca compartas tu código de verificación de WhatsApp con nadie, incluso si la solicitud parece provenir de un amigo o familiar. WhatsApp nunca pedirá este código a través de mensajes.

Evitar hacer clic en enlaces sospechosos: Los estafadores suelen enviarte enlaces maliciosos a través de WhatsApp o correo electrónico. No hagas clic en enlaces de fuentes desconocidas y asegúrate de verificar la autenticidad de cualquier mensaje antes de seguir instrucciones.

Revisar tu SIM: Si notas que tu línea móvil deja de funcionar repentinamente o no puedes recibir mensajes, contacta a tu proveedor de telefonía inmediatamente para verificar que no haya habido una transferencia no autorizada de tu número de teléfono.

Monitorear tus conversaciones: Revisa regularmente los mensajes de tu cuenta de WhatsApp. Si notas que alguien está enviando mensajes en tu nombre o si tienes dudas sobre la actividad de tu cuenta, cambia tu contraseña inmediatamente.

Con estas medidas de seguridad, puedes reducir significativamente el riesgo de que tu cuenta de WhatsApp sea hackeada y de que caigas en trampas de estafa. La prevención es clave, y estar alerta ante señales de fraude te ayudará a mantener tu cuenta segura.