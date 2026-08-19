El Municipio de Rada Tilly invita a niñas, niños y adolescentes a ser parte de una jornada especial con juegos, aventuras, actividades artísticas, deporte, lectura y otras propuestas para compartir, explorar y disfrutar.

El festejo por el Día de las Infancias tendrá aventuras, juegos y arte

El festejo se realizará el sábado 22 de agosto, en el Gimnasio de la Escuela Nº 718, con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a recorrer distintas estaciones, con experiencias especialmente preparadas para niñas, niños y adolescentes: aulas sensoriales, espacios de lectura, actividades para la primera infancia, juegos y aventuras, talleres de arte, propuestas deportivas, actividades vinculadas con el ambiente, espacios de participación y expresión, y propuestas relacionadas con la salud y la educación.

Las actividades comenzarán con una Hora Silenciosa de 14:30 a 15:30 horas, pensada para quienes prefieran un espacio con menor intensidad sonora y estímulos.

A partir de las 15:30 horas, la actividad estará abierta al público general y se extenderá hasta las 18:30 horas, con propuestas para que cada participante pueda elegir qué actividades realizar y recorrer el espacio a su propio ritmo.

La jornada estará atravesada por los derechos de niñas, niños y adolescentes, que serán abordados de manera lúdica y participativa a través de cada uno de los espacios, promoviendo especialmente el derecho al juego, la recreación y el esparcimiento.

También habrá una Carpa de Salud del Centro de Salud Municipal Dr. René Favaloro y un buffet a cargo del Taller de Habilidades y Autoconocimiento de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, sumando servicios y propuestas para acompañar la jornada.

Como parte de la celebración, a las 17:30 horas se presentará la obra de teatro “Marejada”, sumando una propuesta artística para todas las edades.

La jornada se desarrolla en el marco del programa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia), una iniciativa impulsada por UNICEF Argentina y al cual adhiere Rada Tilly, que busca fortalecer las políticas locales y los sistemas de protección integral de derechos.

En Chubut, la línea temática de Entornos Libres de Violencia forma parte de esta iniciativa y tiene como objetivo promover entornos seguros, protectores y respetuosos para niñas, niños y adolescentes.

Desde esta perspectiva, el festejo propone ir más allá de la celebración y convertirse también en un espacio de promoción de derechos, donde las infancias y adolescencias puedan jugar, participar, expresarse, ser escuchadas y reconocerse como protagonistas y sujetos de derechos.