El frigorífico Arrebeef suspendió a casi 400 trabajadores

Son tercerizados que denuncian que la suspensión es sin goce de sueldo. En febrero, los traslados con destino a faena cayeron 14%.

En medio de la crisis que envuelve a numerosas empresas del sector, el frigorífico Arrebeef, uno de los socios más fuertes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, suspendió a casi 400 trabajadores que se desempeñan en la planta de Pérez Millán, en Ramallo.

Se trata de operarios contratados por intermedio del Grupo Ceta, los cuales denuncian que la suspensión es sin percepción de salario y sin tener certezas sobre el retorno a la actividad.

Según trascendió, las razones de las suspensiones masivas se dan a raíz de un drástico desplome de la producción. Datos del Senasa revelaron que en febrero los traslados con destino a faena cayeron 14%.

Más allá del caso crítico de Frigorífico Pico, que en enero faenó apenas 122 cabezas, existen más casos en el Consorcio ABC con profundos descensos en su producción, como Friar Reconquista (-27,8%), Gorina (-43,4%) y Alberdi (-21,8%), entre otros.

La medida se encuadra en un contexto de crisis de varias empresas del sector, como Frigorífico Pico, que el mes pasado comenzó a ejecutar despidos masivos acusando "una crisis generalizada por caída de ventas".

Como sea, en Arrebeef los tercerizados suspendidos denuncian un esquema de flexibilización laboral que se profundizó en los últimos años y que tiene que ver con períodos de fuerte actividad que son inmediatamente seguidos de suspensiones sin salario cuando cae la producción.

Según datos del propio Consorcio ABC, en enero Arrebeef registró la variación positiva más alta de este selecto grupo de frigoríficos exportadores en lo relativo a faena, con un 53,3% por encima de enero de 2025. Se trató de una producción que se desmarcó de la contracción general, que fue de -3,5%.

Al denunciar que se trata de una situación que se viene repitiendo en los últimos años, los tercerizados suspendidos reclaman seguridad laboral y mejoras salariales ya que -acusan- cobran hasta un 30% menos que los operarios registrados directamente por Arrebeef a pesar de hacer las mismas tareas.