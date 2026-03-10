Protesta policial en Jujuy: qué exigen y cómo escaló la tensión

Durante la protesta se vivieron momentos de fuerte tensión. No obstante, no hubo enfrentamientos.

Efectivos policiales de la provincia de Jujuy se manifestaron este lunes por la noche en reclamo de mejoras salariales luego de que advirtieran que se les otorgó un adicional al Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) y a las autoridades. Este martes se manifestaron nuevamente esperando una respuesta del Ministerio de Seguridad por una promesa de aumento salarial, tras una cuarta reunión una hora antes.

Según informó el periodista y jefe de la sección Policiales de El Tribuno de Jujuy, Álvaro Tejeda, la situación en la provincia es “muy compleja”.

“Tristemente contamos con dos antecedentes, uno allá por el 2001, pero el más próximo fue en el 2013, que también tuvo que ver con los efectivos activos de la policía con el Gobierno de Carlos Sadir”, recordó en declaraciones a Radio 750.

La protesta fue muy parecida a la que ocurrió un par de semanas atrás en la provincia de Santa Fe y puso en alerta al gobernador, Carlos Sadir, un aliado a Javier Milei que acusó a los manifestantes de querer “desestabilizar” su administración.

Se trata de la segunda provincia gobernada por aliados a Milei que en las últimas semanas se volvió escenario de una protesta de sus propias fuerzas de seguridad producto de la motosierra salarial.

Los reclamos tuvieron lugar anoche y hasta esta madrugada en la Plaza Belgrano, frente a la sede del Ejecutivo jujeño. Miembros activos y retirados de la policía, acompañados por sus familiares, arrojaron piedras y pirotecnia contra la Casa de Gobierno, y quemaron gomas frente a las rejas de la entrada.

Según contó Tejada, este nuevo conflicto “comenzó la semana pasada con un decreto con el que el Ministro de Seguridad ha decidido un aumento de adicional para un cuerpo especializado de la policía, que es el CEOP, que es una fuerza de choque. Pero, además, se ha conocido hasta un 75% de un adicional para el personal jerárquico”, señaló.

Por obvias razones, la reacción de los efectivos subalternos no se hizo esperar y se generó un “tenso conflicto” que, luego de tres reuniones, parece recién comenzar.