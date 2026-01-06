El fuego arrasa El Hoyo: diez casas quemadas y Fiesta suspendida

Un incendio forestal de gran magnitud afecta a la zona de El Hoyo, particularmente en el sector de Puerto Patriada, donde al menos diez viviendas fueron destruidas por el avance del fuego. La situación obligó a evacuar a cientos de personas y llevó al municipio a analizar la suspensión de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina.

La información fue confirmada este martes por el intendente César Salamín, quien destacó el operativo de evacuación realizado durante la madrugada. Según detalló, unas 700 personas fueron evacuadas de manera preventiva, sin que se registraran heridos ni daños en vehículos, gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y Defensa Civil.

El jefe comunal explicó que las condiciones climáticas adversas, con altas temperaturas y fuertes vientos, favorecieron la rápida propagación del incendio durante toda la noche. Recién en horas de la madrugada el escenario comenzó a mostrar una leve mejora, lo que permitió reforzar las tareas de control.

En cuanto a los daños materiales, Salamín indicó que varias de las viviendas afectadas se encontraban en zonas de difícil acceso, con alta densidad de bosque y un marcado contexto de sequía, lo que complicó las tareas de defensa. Además, se realizaron evacuaciones preventivas en el sector Rincón de Lobos, donde unas 30 personas fueron alojadas en la Escuela N.º 223.

Actualmente, los esfuerzos están concentrados en evitar que el fuego avance hacia la zona del Sausal, con el despliegue de brigadas provinciales, maquinaria pesada y el acompañamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Finalmente, el intendente confirmó que se decidió suspender la realización de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, priorizando la asistencia a las familias damnificadas y la atención de la emergencia. Asimismo, convocó a la comunidad a colaborar con donaciones y apoyo a los equipos que continúan trabajando en el combate del incendio.