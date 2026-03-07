El Gobierno alcanzó acuerdos salariales con docentes y viales

En el caso de los trabajadores viales, el Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut (SITRAVICH) aceptó la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial durante una reunión realizada en la Secretaría de Trabajo en Rawson. El encuentro fue encabezado por el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, junto a funcionarios del Ministerio de Economía, del Ministerio de Gobierno y de la Administración de Vialidad Provincial.

La propuesta contempla incrementos en el salario básico y mejoras en el ítem de profesionalidad vial correspondiente a la clase 18. Según se informó durante la reunión, el 50% de ese adicional quedará exceptuado de eventuales descuentos vinculados al presentismo.

Por otra parte, el Ministerio de Educación presentó una propuesta salarial para el sector docente que fue firmada por los gremios para su posterior homologación. La negociación se llevó adelante en Rawson y contó con la participación de representantes de UDA, SADOP, ATECH, ATE, AMET y SITRAED.

La oferta incluye un aumento al básico para el mes de marzo, mejoras en el ítem Recursos Materiales y una adecuación del adicional por profesionalidad docente, que pasará a aplicarse sobre la totalidad de los cargos y horas cátedra que desempeñe cada docente.

Además, se indicó que los montos correspondientes se liquidarán junto con el salario mediante un recibo complementario. La propuesta se suma a otras medidas adoptadas previamente por el Ejecutivo provincial, entre ellas el pago de un bono otorgado junto a los haberes de febrero.

Desde el Gobierno provincial señalaron que las negociaciones continuarán en las próximas semanas. En el caso del sector docente, la próxima convocatoria a la mesa paritaria está prevista entre la última semana de marzo y la primera de abril.

Para los trabajadores viales, en tanto, se acordó volver a reunirse durante abril, aunque la fecha del nuevo encuentro todavía no fue definida.