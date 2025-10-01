Los impuestos a los combustibles líquidos aumentan automáticamente de manera trimestral y debían actualizarse este 1° de octubre. El Gobierno prorrogó la suba hasta el 1° de noviembre, después de las elecciones.

El Gobierno posterga la suba de impuestos a los combustibles para después de las elecciones

El gobierno de Javier Milei activó un "plan platita" de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Luego de que el Banco Nación anunciara una línea de crédito para poder hacer frente a gastos turísticos dentro del país en hasta 12 cuotas sin interés, ahora la gestión libertaria prorrogó hasta después de los comicios el alza en los impuestos a los combustibles líquidos que estaba prevista para octubre. El objetivo: evitar más presión sobre los precios.

Así quedó plasmado en el Decreto 699/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Así, el Gobierno aplazó hasta el 1° de noviembre la actualización de los impuestos que gravan la nafta y el gasoil, que estaba prevista para este mes.

La postergación alcanza a los tributos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que por ley deben ajustarse de manera trimestral en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). No obstante, el Ejecutivo optó por diferir su aplicación para evitar un traslado inmediato a los surtidores.

Entre los considerandos de la medida, el Gobierno aseguró que la medida apunta a “estimular el crecimiento de la economía en el marco de un sendero fiscal sostenible”. La actualización automática de estos tributos está prevista en la Ley 23.966, que establece que los ajustes deben realizarse en enero, abril, julio y octubre de cada año.

El organismo encargado de aplicar estas actualizaciones es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dependiente del Ministerio de Economía. Sin embargo, el gobierno puede posponer la entrada en vigencia de los aumentos.

En paralelo, la petrolera estatal YPF continúa implementando su esquema de “micropricing”, un sistema que permite variar los precios de manera dinámica según la demanda, la competencia y el flujo vehicular. La compañía ya aplica este modelo en corredores del conurbano bonaerense y, desde agosto, dejó de anunciar aumentos mensuales unificados para todo el país.

Según datos de la empresa, el nuevo mecanismo permitió incrementar un 28% las ventas nocturnas y duplicar el uso de pagos digitales a través de su aplicación. La petrolera estatal monitorea 170 corredores en todo el país mediante un centro de inteligencia en tiempo real, que analiza el comportamiento de los usuarios en más de 1.600 estaciones de servicio.