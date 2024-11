El Gobierno resolvió eliminar impuestos para compras en el exterior

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la decisión del Gobierno de eliminar los impuestos para compras en el exterior vía courier.

Adorni dijo que la medida apunta a que "todos puedan comprar en el extranjero aun cuando no tengan dinero para comprar un pasaje y viajar al exterior" y consideró que "es demoníaco" que quien no pueda viajar no pueda hacer compras.

"A modo de ejemplo, una campera en el exterior que vale 100 dólares, paga 67 dólares de impuestos, con esta medida pasará a pagar 21 dólares", detalló.

El vocero explicó que la medida va a entrar en vigencia "a partir de diciembre" y apunta a que los argentinos "puedan importar más productos a un mejor precio, especialmente aquellos ligados al sector tecnológico y textil, como sucede en los países normales, el tema que acá nos habíamos acostumbrado a ser un país anormal”.

"Esto es parte de la normalización del comercio exterior que empezó con el fin de las Siras y que siguió la importación de productos para generar mayor competencia y la eliminación de reglamentos técnicos, licencias y otras cargas burocráticas innecesarias. Todo esto tiene como fin que Argentina sea un país más libre en contraposición con el que se encontró el gobierno el 10 de diciembre último, cuando la Argentina era el tercer país más cerrado del mundo, detrás de Sudán y de Etiopía", agregó.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo se refirió al anuncio y opinó: "Queremos que todos argentinos puedan acceder a precios más competitivos, no solo los que tienen la oportunidad de viajar y traerse ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior. Con estas medidas estamos dándole la oportunidad a millones de ciudadanos de elegir qué quieren comprar y dónde, de cara a las fiestas, recibiendo los productos en la puerta de su casa, y apuntando a ampliar la oferta para todos", dijo en X.

"Esta medida no afecta a la importación bajo el régimen del correo ‘puerta a puerta’, operado por los Correos oficiales, para el cual se anunciarán modificaciones en las próximas semanas", añadió el ministro.

