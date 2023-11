El hóckey empieza a jugar finales del torneo Clausura Césped 2023

Será este sábado desde las 9 en Náutico y Deportivo Rada Tilly. Se jugarán partidos por el tercer y cuarto puesto y finales de Sub 14 y Sub 19. El domingo se define el resto.

Las instalaciones de Náutico y Deportivo Rada Tilly serán el fin de semana el escenario de la definición del torneo Clausura Césped 2023 que organiza la Asociación Austral de Hóckey.

En ese contexto, este sábado desde las 9 se jugarán partidos por los terceros y cuartos puestos entre Deportivo Portugués-Santa Lucía en Sub 16B, Portugués-Náutico Amarillo en Sub 14 y Portugués-Comodoro RC en Sub 19.

Mientras que las finales previstas son Calafate RC-Chenque RC en Sub 14 y Calafate Azul-Chenque RC en categoría Sub 19.

La programación continuará el domingo, a partir de las 10, también en el mismo campo de juego.

Se jugarán dos partidos por los terceros y cuartos puestos en Sub 16 y en Primera Damas, y las finales en Sub 16B, Sub 16 y Primera, en esta última irán por la gloria, Calafate RC y Náutico Rada Tilly.

Luego de la última final, a partir de las 18 está prevista que se realice la respectiva entrega de premios.

Programa

SABADO 4

Cancha: Náutico y Deportivo Rada Tilly

Local: Santa Lucía - Comodoro RC

- 9:00 Deportivo Portugués vs Santa Lucía; Sub 16B, 3º y 4º puesto. Arbitros: T.Vega-G.Ortega.

- 10:30 Deportivo Portugués vs Náutico Amarillo; Sub 14, 3º y 4º puesto. Arbitros: A. Espinoza-T. Vera.

- 12:00 Calafate RC vs Chenque RC; Sub 14, Final. Arbitros: M. Bahl-L. Solis.

- 13:30 Deportivo Portugués vs Comodoro RC; Sub 19, 3º y 4º puesto. Arbitros: L. Solís-F. Barboza.

- 15:00 Calafate Azul vs Chenque RC; Sub 19, Final. Arbitros: M. Bahl-A. Espinoza.

DOMINGO 5

Cancha: Náutico y Deportivo Rada Tilly.

Local: Náutico - Chenque RC.

- 10:00 Calafate RC vs Náutico Rada Tilly; Sub 16B, Final. Arbitros: A. Espinoza-Y. Quiroga.

- 11:30 Calafate RC vs Santa Lucía; Sub 16, 3º y 4º puesto. Arbitros: M. Bahl-Y. Quiroga.

- 13:00 Deportivo Portugués vs Náutico Rada Tilly; Sub 16, Final. Arbitros: J. Juárez-S. Marín.

- 14:30 Comodoro RC vs Chenque RC; Primera Damas, 3º y 4º puesto. Arbitros: A. Espinoza-M. Bahl.

- 16:00 Calafate RC vs Náutico Rada Tilly; Primera Damas, Final. Arbitros: J. Juárez y S. Marín.

- 18:00 Entrega de premios.