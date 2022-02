El humorista "Alacrán" hizo comentarios homofóbicos contra Flor de la V

El comediante Rodolfo Samsó, más conocido como "Alacrán", quien embistió de forma homofóbica contra la conductora Florencia de la V. En diálogo con Ulises Jaitt en "El Show del regreso", "Alacrán" aseguró que Flor de la V "es hombre y le gustan los hombres" y también se pronunció contra el lenguaje inclusivo. "Yo no estoy de acuerdo en decir todes o ingenieres. Me parece que se puede ser muy inclusive, muy inclusivo”, deslizó en modo irónico.

“Yo soy hombre y puedo ser un hombre que le gusten los hombres. Yo soy mujer, y me gustan las mujeres. Pero me resulta raro si yo nací hombre que ponga en el documento que soy mujer. Si nací hombre y me llamo Rodolfo y que digan que porque me siento mujer en el documento pongamos que se llama Roxana y es mujer, en realidad soy hombre y mi cuerpo es de hombre, tengo un miembro”, prosiguió.

"Alacrán" se refirió de la siguiente forma sobre la Ley de Identidad de Género y luego fue consultado por la situación de Flor de la V: “Me parece raro. Sí estoy de acuerdo, en la absoluta apertura, de que puedo ser hombre y que me gusten los hombres”.

“Flor de la V en el DNI tiene género femenino. ¿A vos no te gusta eso?”, preguntó Jaitt, a lo que "Alacrán" respondió: "No, no es que no me guste. Yo le pondría el nombre. Si me llamo Rodolfo, pondría Rodolfo. Después, a mí me gustan los hombres. Pero está bien y eso ya es una elección sexual. Es como que en mi documento digan mis elecciones, de qué partido político soy. La elección sexual es personalísima y cada uno puede tomar la que quiera y no hace falta ponerla en el documento”.

“A mí me parece. Pero tampoco estoy en contra de que haga lo que a ella le guste. Digo mi opinión. Para mi es hombre y le gustan los hombres, y me parece absolutamente aceptable. No se me ocurriría cuestionar, me parece bárbaro de verdad", sentenció el humorista.

“Pero no entiendo bien el decir, o poner género una X. Hasta me parece, no sé, a mí no me gustaría que en mi documento haya una X. Si soy hombre y me gustan los hombres no me gustaría género x. ¿Qué soy? ¿Un robot? Tal vez por mi edad me acostumbré a percibir las cosas de una manera. Si me percibiera gay, homosexual, lo tomaría así, soy varón y me gustan los varones”, opinó Alacrán.

Para cerrar, el protagonista lanzó: "No modificaría el lenguaje. Los escucho hablar y me resulta muy extraño cuando empiezan a decir las palabras con la letra e. Creo que se puede ser gay sin modificar el idioma, sin modificar el documento, sin hacerse problemas. Hay gays famosos que tuvieron éxito y una vida brillante y todo el mundo sabía que eran gay, no se los molestaba, y sin necesidad de hablar distintos”.