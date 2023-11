El Indio Solari publica sus memorias en formato audiolibro

Se trataban de conversaciones que el Indio tuvo con Marcelo Figueras, donde repasaban toda su biografía. El cantante repasó su vida y principalmente su obra (con los Redondos o solista) en casi 900 hojas.

Bueno, para los que no gustan de leer o quieran escucharlo de primera mano, el Indio anunció la salida de sus memorias pero en formato de audiolibro. Pero además se le agrega un capítulo nuevo: el Indio hablando de lo que fue de su vida desde que salió el libro hasta ahora. Son 25 horas y 51 minutos, que estarán disponibles en la plataforma Google Play desde mañana, con un costo de $9.864,99.

“Mi público me ha llevado a un lugar quien me ha perdonado de todo. Me ha disculpado de todo. Cree que soy un tipo honesto sin ninguna prueba. Cree que tengo destrezas que no tengo; sabidurías de las que carezco. Pero eso eso te ayuda te ayuda: cuando la gente ya cree que vos valés algo, no intentarlo es una pavada. Es una pérdida de tiempo y de humanidad», dice el Indio en un avance del libro.

Fuente: fmrockandpop.com