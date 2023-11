El intendente electo afirmó que desactivará negocio del agua

Pablo Carrizo, quien en pocos días más asumirá como intendente de Caleta Olivia, afirmó que en su gestión no habrá lugar para quienes desde hace muchos años se aprovechan de los prolongados cortes de agua potable y pareciera que ex profeso demoran obras que deben asegurar el abastecimiento para toda la población, con lo cual mantienen un millonario negocio por la venta particular del vital suministro.