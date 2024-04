El intendente estará presente en la marcha universitaria

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, se refirió a la puja por los fondos coparticipables y criticó lo que consideró son “políticas de ajuste” del Gobierno nacional, con un evidente impacto en la provincia de Chubut y en Comodoro Rivadavia, donde por ejemplo el municipio debió incrementar su aporte al fondo de subsidios al transporte urbano para que el “tarifazo” impacte menos en el usuario.

Durante su participación en el Foro Patagónico de las Ciudades Atlánticas que se realizó en Comodoro, Macharashvili también anticipó que participará de la movilización prevista para este martes por parte de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) ante el recorte de fondos nacionales. Se prevé una gran marcha desde Kilómetro 4 al centro, como parte de las movilizaciones que se realizarán en todo el país, con epicentro en CABA, a partir de la situación de la UBA.

En este contexto, Macharashvili sostuvo que “los recursos son de la provincia y se extraen; se ponen en valor y la coparticipación que te dan no es la que debería ser, pero hoy nosotros en este contexto nacional donde nos impactó la desregulación de las tarifas y la paralización total de la obra pública, y donde el 11 de diciembre hubo una devaluación de casi el 120% con una inflación importante, más la reconversión que están haciendo algunas operadoras del Estado nacional, es algo que nos ‘shockea’ y nos pone a trabajar más activamente”.

Asimismo, el intendente planteó que “hoy no tengo los recursos para hacer un ordenamiento territorial porque no tengo obra pública y porque los montos para hacerlo no salen de lo público; por lo que todo este desarrollo a futuro es lo que nosotros estamos planteando hacer conjuntamente con equipos técnicos globales, potenciándonos, viendo para tener un ‘masterplan’ y cumplirlo, junto con los desarrollos para buscar las concreciones en corto y mediano plazo”.