El intendente Fernando Españón rechazó "calumnias e injurias"

El intendente de la localidad de 28 de Noviembre, Fernando Españón, junto a la secretaria de Gobierno y la jefa del Departamento de Personal del Municipio rechazaron terminantemente las acusaciones de acoso sexual que una ex empleada realizara contra el propio jefe comunal a través de redes sociales y luego por un programa radial, argumentando que fue despedida por no “complacerlo”.

Además, presentaron pruebas de que a la mujer, Celeste Gordillo, no se le renovó el contrato por tener varios informes negativos en su contra en cada una de las áreas donde cumplió tareas.

A través de la oficina de prensa, los funcionarios municipales confirmaron que, por intermedio del asesor en jefe de abogados de la intendencia, enviaron el martes tres cartas documento intimando a Gordillo para que en un lapso de 48 horas proceda a rectificar las injurias y calumnias vertidas.

De manera particular, Españón, quien es referente del partido político SER (liderado por el dirigente petrolero y diputado nacional Claudio Viodal) aclaró que la denunciante era empleada municipal contratada, y no fue despedida sino que “no se le renovó el contrato con justas causas y esa decisión no se debió a circunstancias relacionadas a la esfera personal, lo cual resulta falaz”.

Resaltó además que este es un ataque en su contra y que busca perjudicarlo directamente en su esfera profesional, personal, política y familiar y no es casual que ello ocurra porque “estamos en año electoral”.

En ese sentido recordó que “días atrás ya había anticipado que se venían un montón de cosas y no van a parar”.

Finalmente sostuvo que está claro que en “hay intencionalidad, injurias, mentiras y malos tratos, que intentan dañar lo más íntimo de una persona, que es la familia”.