El japonés Kei Nishikori tiene coronavirus

Lo confirmó el propio tenista por lo que no estará disponible para el Masters 1000 de Cincinnati que se jugará del 22 al 28 de agosto en los Estados Unidos.

El tenista japonés Kei Nishikori –foto- confirmó este domingo que dio positivo en coronavirus y por lo tanto no estará disponible para el Masters 1000 de Cincinnati que se jugará del 22 al 28 de agosto en los Estados Unidos.

"Esta mañana me hicieron el testeo y di positivo. Lamentablemente no acudiré a Cincinnati. Me siento bien, con pocos síntomas pero obviamente estaré aislado por seguridad", expresó Nishikori en su aplicación oficial para celulares.

Nishikori, número 31 del ránking ATP, se encuentra en Florida, Estados Unidos, y el próximo viernes aguardará más resultados a la espera de su viaje a la ciudad de Nueva York.

El tenista que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2016 tenía programada su participación en el Abierto de los Estados Unidos, que se llevará a cabo en dos semanas, pero la misma quedó en suspenso.

HALEP CONQUISTO PRAGA

Por otra parte, la rumana Simona Halep, número dos del ránking mundial, ganó este domingo el torneo de Praga tras vencer a la belga Elise Mertens por 6-2 y 7-5.

En poco más de una hora y media de juego, Halep conquistó el segundo torneo del circuito femenino sobre polvo de ladrillo tras el receso por la pandemia de coronavirus.

Halep, de 28 años, alzó su título número 21 de su carrera (Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019, entre ellos) y se metió entre las cinco jugadoras más ganadores en actividad por debajo de Serena y Venus Williams, Kim Clijsters y Petra Kvitova.

"Primero quiero disfrutar de esta victoria y ya lo pensaré después", dijo Halep sobre su participación en el próximo abierto de Estados Unidos, que se disputará del 31 de agosto al 13 de septiembre.

OTRA BAJA EN EL US OPEN

La suiza Belinda Bencic, número ocho del mundo, anunció que no participará del Abierto de los Estados Unidos, al igual que la australiana Ashleigh Barty (1ra), la ucraniana Elina Svitolina (5ta), la canadiense Bianca Andreescu (6ta) y neerlandesa Kiki Mertens (7ma), por la pandemia.

De esta manera ya son cinco las tenistas "top ten" que no estarán presentes en el Abierto de los Estados Unidos en Nueva York, donde habrá estrictas medidas de seguridad sanitaria por la Covid-19.

Bencic anunció su decisión en Twitter y avisó que tampoco estará en el torneo de Cincinnati, que se celebrará también en Nueva York como antesala del US Open.

"He tomado la difícil decisión de saltarme la gira de Estados Unidos y volveré a jugar a partir del torneo de Roma. Tengo muchas ganas de volver a Nueva York el año que viene y deseo mucha suerte a todos los que compitan allí en las próximas semanas", dijo Bencic.

MENA REANUDA LA ACCION

Facundo Mena es el jugador argentino que reanudará este lunes la actividad profesional en el circuito Challenger del ATP Tour, en el marco del certamen que se desarrollará en Todi, Italia, sobre polvo de ladrillo y con premios por 88.520 euros.

El tenista bonaerense, de 27 años y ubicado en la posición 216 del ránking mundial, enfrentará en partido de primera ronda al francés Elliot Benchetrit (208), con quien no animó ningún compromiso en la etapa rentada. Este encuentro arrancará a las 14:30 local (10:30 de Argentina).

Otros cinco tenistas argentinos están anotados en el challenger italiano y se presentarán este martes

El santafesino Facundo Bagnis (134) chocará en duelo de primera vuelta con el francés Hugo Gaston (228). Por su lado, el rosarino Renzo Olivo (209) se topará con el italiano Giulio Zeppieri (371).

Difícil será la empresa que asumirá el oriundo de Nueva York y nacionalizado argentino, Andrea Collarini (198), quien se enfrentará al segundo favorito, el local Marco Cecchinato (113).

En tanto, el bonaerense Juan Pablo Ficovich (205) y el santiagueño Marco Trungelliti (231) protagonizarán el duelo argentino de primera ronda del certamen de Todi.