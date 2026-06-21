El largo camino de la consagración

Un total de 52 fueron los partidos que Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia tuvo que afrontar la temporada 2025-2026 de la Liga Nacional de Básquet.
En ese contexto, el elenco dirigido por Pablo Favarel, jugó 36 encuentros de la fase regular, mientras que los restantes 16, correspondieron a los playoffs (cuartos de final (5), semis (5) y finales (6).
El debut fue el 3 de octubre de 2025 con victoria en casa ante San Martín de Corrientes por 81-66, en un partido donde el chileno Sebastián Carrasco tuvo un debut estelar no solo en Gimnasia sino también en la Liga Nacional, ya que fue el goleador con 19 puntos.
Sin embargo, después, el equipo tuvo que superar una rachita de cuatro derrotas en fila -Olímpico de La Banda y La Unión de Formosa, ambos de local-, y luego Independiente de Oliva e Instituto de Córdoba -los dos de visitante- para reencontrarse con la victoria frente a Atenas, también de la misma provincia y en la ruta.
Su mejor momento de la fase regular fue cuando hilvanó diez victorias en fila -curiosamente Quimsa también lo hizo en este mismo año-.
Le ganó a Obras Basket, Racing de Chivilcoy, La Unión, Regatas Corrientes, San Martín, Atenas, Platense, Oberá de Misiones, San Lorenzo y Unión de Santa Fe.
Con la victoria ante el “Tatengue”, Gimnasia igualó su récord histórico de victorias, marca que había logrado la temporada 2024-2025 bajo el mando de Martín Villagrán, quien en esta campaña, dirigió a Olímpico.
Gimnasia recibió a Instituto de Córdoba, y como pasó en la primera rueda, volvió a perder ante “La Gloria”, derrota que no le permitió estirar el récord de triunfos y además que al cierre de la fase regular, tampoco lo dejó ser el número 1.
De esa manera, Gimnasia terminó en un decoroso segundo puesto la primera parte de la competencia, que le permitió clasificarse de manera directa a cuartos de final.
En cuartos y con ventaja deportiva su rival fue Independiente de Oliva -el equipo más ofensivo de la Liga-, a quien le ganó la serie 3-2 y luego en “semis”, se las vio con Ferro Carril Oeste, el campeón de la Liga Sudamericana.
Ante el elenco de Caballito, Gimnasia también tuvo que batallar en una serie que se definió a su favor 3-2, y con un quinto juego donde, y como pasó en todos los playoffs, demostró autoridad y avasalló a su rival ganándole por paliza (88-54), y en una serie donde no se habían sacado grandes diferencias, al menos hasta el cuarto juego.
Y llegó la final, serie al mejor se siete partidos, y otra vez Gimnasia impuso autoridad y lo hizo como visitante ganando los dos primeros juegos en Santiago del Estero ante Quimsa (82-73 y 80-79).
El equipo de Pablo Favarel regresó a Comodoro Rivadavia con la ilusión de liquidar la historia en casa y así fue. En el tercer juego se impuso por 76-59, mientras que en el cuarto juego, Quimsa descontó al imponerse en el Socios por 77 a 74, en un partido que se definió en suplementario, tras haber igualado en 66 el tiempo reglamentario.
La serie continuó en Santiago del Estero, y volvió a ganar La Fusión por 88-60, pero todo se definió en Comodoro Rivadavia con el sexto punto, con triunfo y coronación del “Verde” por 68-56. Curiosamente, Sebastián Carrasco marcó la misma cantidad de puntos (19) que lo había hecho justamente en su primer juego con la camiseta de Gimnasia, y además, como broche de oro, terminó siendo el Jugador Más Valioso (MVP).
De esa manera, Gimnasia, que a comienzo de temporada ocupó los últimos puestos, y que llegó a ser líder durante varias jornadas, terminó festejando ante su gente un nuevo título, ese mismo que logró hace dos décadas -ante Libertad de Sunchales- y que estuvo a punto de repetir hace once años y frente al mismo rival.
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FASE REGULAR
3 de octubre
- Gimnasia 81 / San Martín 65.
Goleador: Sebastián Carrasco (19 puntos).
10 de octubre
- Gimnasia 67 / Olímpico 70.
Goleador: Carlos Rivero (19 puntos).
15 de octubre
- Gimnasia 61 / La Unión 69.
Goleador: Anyelo Cisneros (14 puntos).
21 de octubre
- Independiente 81 / Gimnasia 78.
Goleador: Sebastián Carrasco (16 puntos).
23 de octubre
- Instituto 85 / Instituto 70.
Goleador: Anyelo Cisneros y Mauro Cosolito (16 puntos).
25 de octubre
- Atenas 62 / Gimnasia 64.
Goleador: Martiniano Dato (14 puntos).
4 de noviembre
- Gimnasia 70 / Boca Juniors 82.
Goleador: Anyelo Cisneros (28 puntos).
6 de noviembre
- Gimnasia 84 / San Lorenzo 63.
Goleador: Marcos Chacón (26 puntos).
9 de noviembre
- Gimnasia 101 / Regatas Corrientes 70.
Goleador: Emiliano Toretta (19 puntos).
18 de noviembre
- Racing 70 / Gimnasia 93.
Goleador: Marcos Chacón (18 puntos).
20 de noviembre
- Argentino 69 / Gimnasia 74.
Goleador: Emiliano Toretta (24 puntos).
22 de noviembre
- Ferro Carril Oeste 84 / Gimnasia 72.
Goleador: Marcos Chacón (13 puntos).
5 de diciembre
- Gimnasia 93 / Peñarol 67.
Goleador: Anyelo Cisneros (19 puntos).
14 de diciembre
- Gimnasia 80 / Oberá 87.
Goleador: Marcos Chacón (29 puntos).
18 de diciembre
- Gimnasia 86 / Quimsa 78.
Goleador: Anyelo Cisneros (18 puntos).
7 de enero
- Platense 72 / Gimnasia 84.
Goleador: Anyelo Cisneros (23 puntos).
9 de enero
- Unión 88 / Gimnasia 75.
Goleador: Marcos Chacón y Sebastián Carrasco (18 puntos).
11 de enero
- Obras Basket 72 / Gimnasia 79.
Goleador: Anyelo Cisneros (21 puntos).
18 de enero
- Gimnasia 88 / Ferro Carril Oeste 75.
Goleador: Martiniano Dato (16 puntos).
21 de enero
- Peñarol 77 / Gimnasia 73.
Goleador: Federico Grun (14 puntos).
23 de enero
- Boca Juniors 71 / Gimnasia 74.
Goleador: Anyelo Cisneros (18 puntos).
27 de enero
- Gimnasia 91 / Independiente 82.
Goleador: Martiniano Dato (22 puntos).
8 de febrero
- Quimsa 92 / Gimnasia 82.
Goleador: Martiniano Dato (22 puntos).
10 de febrero
- Olímpico 97 / Gimnasia 94.
Goleador: Anyelo Cisneros y Kenneth Horton (17 puntos).
15 de febrero
- Gimnasia 88 / Obras Basket 86.
Goleador: Martiniano Dato (25 puntos).
18 de febrero
- Gimnasia 77 / Racing 74.
Goleador: Bryan Carabalí (15 puntos).
7 de marzo
- La Unión 77 / Gimnasia 86.
Goleador: Bryan Carabalí (15 puntos).
9 de marzo
- Regatas Corrientes 73 / Gimnasia 79.
Goleador: Anyelo Cisneros y Federico Grun (13 puntos).
11 de marzo
- San Martín 66 / Gimnasia 102.
Goleador: Emiliano Toretta (19 puntos).
18 de marzo
- Gimnasia 90 / Atenas 83.
Goleador: Sebastián Carrasco (14 puntos).
21 de marzo
- Gimnasia 81 / Platense 78.
Goleador: Marcos Chacón 18 puntos.
28 de marzo
- Oberá 83 / Gimnasia 84.
Goleador: Anyelo Cisneros (23 puntos).
30 de marzo
- San Lorenzo 73 / Gimnasia 81.
Goleador: Martiniano Dato (24 puntos).
8 de abril
- Gimnasia 90 / Unión 81.
Goleador: Anyelo Cisneros (18 puntos).
11 de abril
- Gimnasia 77 / Instituto 84.
Goleador: Martiniano Dato (15 puntos).
17 de abril
- Gimnasia 89 / Argentino 74.
Goleador: Anyelo Cisneros, Sebastián Carrasco y Martiniano Dato (12 puntos).
CUARTOS DE FINAL (3-2)
8 de mayo
- Gimnasia 78 / Independiente 66.
Goleador: Sebastián Carrasco (21 puntos).
10 de mayo
- Gimnasia 77 / Independiente 72.
Goleador: Martiniano Dato (14 puntos).
13 de mayo
- Independiente 78 / Gimnasia 76.
Goleador: Martiniano Dato (20 puntos).
15 de mayo
- Independiente 74 / Gimnasia 66.
Goleador: Martiniano Dato (15 puntos).
18 de mayo
- Gimnasia 81 / Independiente 71.
Goleador: Marcos Chacón (22 puntos).
SEMIFINALES (3-2)
23 de mayo
- Gimnasia 81 / Ferro Carril Oeste 77.
Goleador: Marcos Chacón y Emiliano Toretta (14 puntos).
25 de mayo
- Gimnasia 79 / Ferro Carril Oeste 74.
Goleadores: Marcos Chacón y Anyelo Cisneros (19 puntos).
28 de mayo
- Ferro Carril Oeste 74 / Gimnasia 70.
Goleador: Emiliano Toretta (15 puntos).
30 de mayo
- Ferro Carril Oeste 81 / Gimnasia 73.
Goleador: Emiliano Toretta (21 puntos).
2 de junio
- Gimnasia 88 / Ferro Carril Oeste 54.
Goleador: Carlos Rivero (15 puntos).
FINALES 4-2
6 de junio
- Quimsa 73 / Gimnasia 82.
Goleador: Marcos Chacón y Sebastián Carrasco (14 puntos).
8 de junio
- Quimsa 79 / Gimnasia 80.
Goleador: Martiniano Dato (17 puntos).
11 de junio.
- Gimnasia 76 / Quimsa 59.
Goleador: Sebastián Carrasco (14 puntos).
13 de junio
- Gimnasia 74 (66) / Quimsa 77 (74).
Goleador: Marcos Chacón (17 puntos).
17 de junio
- Quimsa 88 / Gimnasia 60.
Goleador: Bryan Carabalí y Sebastián Carrasco (11 puntos).
20 de junio
- Gimnasia 68 / Quimsa 56.
Goleador: Sebastián Carrasco (19 puntos).