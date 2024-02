El logro personal de la esposa de Armani que despertó los elogios del arquero

La esposa de Franco Armani, Daniela Rendón, alcanzó un hito personal y lo mostró a través de sus redes sociales. La colombiana, que dejó un enigmático mensaje tras el cruce entre el arquero de River y Cristian Lema en el Superclásico, se recibió de abogada en su país natal y festejó a lo grande. En un posteo desde su cuenta personal de Instagram, la mujer compartió con sus seguidores su felicidad y el arquero de River respondió con un romántico mensaje.

“Gracias a mi familia por siempre apoyarme, por no dejarme caer. A mis amigos por el apoyo tan grande que fueron y son y seguirán siendo en mi vida. Los amo. Y a ti mi amor Franco Armani, por ser mi cómplice, la persona que me vio lucharme esta carrera y el que me decía que luchara por mis sueños, vos podes con todo lo que te propongas, sé lo orgulloso que sientes de mí”, escribió Rendón.

Rápidamente Franco Armani le respondió a su compañera y le demostró su admiración por este enorme logro personal. “Orgulloso es poco, amor. Te amo”, escribió el arquero, quien suele ser muy reservado con su vida privada.

La colombiana también dejó un consejo a sus seguidores y resaltó que, aunque muchos le decían que no necesitaba estudiar, ella siguió adelante y consiguió lo que quería. “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Espero que ustedes también se sientan orgullosos de ustedes mismos como yo lo estoy de mí. Fue largo, pero llegué a donde me propuse. PD: cuando muchos me decían: Daniela no necesitas estudiar, fue la frase que más escuché durante este proceso. Pero lo que no sabían eran que Daniela ya tenía claro su objetivo y aquí está todo el fruto de mis esfuerzos”, escribió.