Las planillas se retiran de manera presencial en el Gimnasio Municipal N° 1 a partir del lunes 7 de diciembre.

Con el objetivo de sostener la contención social y promover hábitos saludables durante el receso estival, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes, anunció la apertura de inscripciones para el torneo de verano de fútbol en el marco de los Juegos Comunitarios.

La propuesta, que da continuidad a la política deportiva que impulsa el intendente Othar Macharashvili, está destinada a niños, niñas y jóvenes a partir de los 8 años, sin límite de cupo. El certamen se desarrollará desde los primeros días de enero hasta mediados de febrero en las instalaciones del Club Deportivo Portugués, institución que cede sus espacios al aire libre para el desarrollo de la competencia.

Al respecto, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, destacó la importancia de dar continuidad al programa tras la finalización del calendario anual. "En el marco de la actividad de verano, a partir del lunes 7, después del feriado, el programa Juegos Comunitarios abre la inscripción para el torneo estival, una iniciativa que se lleva adelante durante enero y mitad de febrero en forma conjunta con el Club Portugués", señaló el funcionario.

Del mismo modo, celebró la respuesta habitual de las familias y referentes barriales ante este tipo de convocatorias. "Es un programa que en el verano vuelve a trabajar fuertemente con la parte social. Tenemos la expectativa de superar los 40 equipos en distintas categorías, buscando que los chicos tengan una propuesta y otra posibilidad de actividad deportiva los sábados de 9 a 14 horas", explicó.

INSCRIPCIONES

Desde la organización informaron que la inscripción se realizará de manera presencial con el fin de confeccionar el fixture, organizar los horarios y garantizar la cobertura del seguro deportivo específico del programa para cada participante.

Los delegados responsables de cada equipo deberán acercarse al Gimnasio Municipal N° 1, de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas, para retirar la planilla correspondiente, completar los datos de cada jugador y presentar la documentación para los controles administrativos de rigor.