Este martes se llevó a cabo el acto conmemorativo al Día Nacional del Bombero Voluntario, organizado por la Asociación de Bomberos “2 de Junio” de Caleta Olivia.

El municipio acompañó acto por el Día del Bombero Voluntario

La ceremonia contó con la presencia del intendente Pablo Carrizo, integrantes del gabinete municipal, miembros de la comisión directiva, cuerpo activo, familiares y vecinos.

El presidente de la Asociación, Segundo Rodríguez, destacó la importancia de generar espacios de reconocimiento para quienes forman parte del cuartel.

Asimismo, remarcó el crecimiento sostenido de la institución y el compromiso de las nuevas generaciones que se incorporan al servicio.

Por su parte, el intendente agradeció la invitación y resaltó el rol fundamental que cumple el cuartel en la comunidad.

“Hoy es un día especial para los bomberos voluntarios y desde el Ejecutivo estamos agradecidos por la colaboración y la participación que tienen dentro de la ciudad. Siempre estamos trabajando mancomunadamente y en conjunto, por eso no podíamos estar ausentes en una fecha tan importante”, manifestó.

Finalmente, el jefe comunal radeció el acompañamiento permanente de los bomberos voluntarios en cada contingencia que enfrenta la ciudad.

“Siempre están a disposición en todo lo que tiene que ver con emergencias, incendios y distintas situaciones que requieren de su presencia. Ese es el camino: seguir trabajando en conjunto”, concluyó.

Fuente: Prensa Municipal