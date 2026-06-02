Pesar por el fallecimiento del subcomisario Trujillo

El deceso de quien fuera segundo jefe de la División Operaciones Rurales fue confirmado a las 14:00 de este martes por voceros de la Dirección Regional Zona Norte de la Policía de Santa Cruz.

El subcomisario Gabriel Trujillo, de 39 años, se hallaba internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Caleta Olivia con un cuadro clínico irreversible a consecuencia de las gravísimas heridas que sufriera en la madrugada del sábado cuando viajaba en su moto por la Ruta 12 en dirección a Cañadón Seco y fue atropellado por un automóvil Volkswagen Polo, cuyo conductor dio positivo de alcoholemia.

El oficial de la fuerza de seguridad, oriundo de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, estaba casado y era padre de un adolescente de 15 años.

Su fallecimiento causa profunda consternación entre sus camaradas y la comunidad en general ya que era una persona que se había muy apreciada. Se espera que en el curso de las próximas horas se difunda un comunicado oficial dando a conocer el horario y la sala donde serán velados sus restos, en tanto se suceden múltiples mensajes de condolencias.