El cuadro de salud del subcomisario Gabriel Trujillo, quien fuera atropello por un automóvil en la Ruta 12 cuando se dirigía en su moto para cumplir un servicio adicional, es extremadamente crítico.

Es crítico el estado del policía atropellado por un vehículo

Permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Caleta con asistencia respiratoria y el personal de la fuerza de seguridad y familiares elevaron una cadena de oración pidiendo por su vida.

Trujillo es el segundo jefe de la División Operaciones Rurales de esta zona y alrededor de las 8:30 de sábado se dirigía desde Caleta Olivia hacia Cañadón Seco cuando aún no había aclarado y fue embestido desde atrás por un Wolkswagen Polo que iba en la misma dirección a alta velocidad.

El vehículo era conducido por un joven que presuntamente estaba alcoholizado y luego de perder estabilidad terminó volcando, en tanto que el policía fue lanzado a varios metros de distancia sufriendo gravísimas heridas.

El último parte médico que recibieron a las 19:00 de domingo familiares y compañeros no es alentador en virtud que facultativos médicos les informaron que el cuadro era irreversible por presentar las siguientes lesiones que a continuación se detalla:

Tiene un hematoma cerebral muy grande que sigue inflamándose y acumulando sangre.

Presenta una lesión severa en el cerebro; una parte sufrió un daño irreversible y no muestra actividad.

Los golpes en el rostro fueron muy fuertes y deben drenarlo constantemente, tiene comprometidos los pulmones y lesiones importantes en la cadera.