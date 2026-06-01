Es crítico el estado del policía atropellado por un vehículo

Permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Caleta con asistencia respiratoria y el personal de la fuerza de seguridad y familiares elevaron una cadena de oración pidiendo por su vida.
Trujillo es el segundo jefe de la División Operaciones Rurales de esta zona y alrededor de las 8:30 de sábado se dirigía desde Caleta Olivia hacia Cañadón Seco cuando aún no había aclarado y fue embestido desde atrás por un Wolkswagen Polo que iba en la misma dirección a alta velocidad.
El vehículo era conducido por un joven que presuntamente estaba alcoholizado y luego de perder estabilidad terminó volcando, en tanto que el policía fue lanzado a varios metros de distancia sufriendo gravísimas heridas.
El último parte médico que recibieron a las 19:00 de domingo familiares y compañeros no es alentador en virtud que facultativos médicos les informaron que el cuadro era irreversible por presentar las siguientes lesiones que a continuación se detalla:
Tiene un hematoma cerebral muy grande que sigue inflamándose y acumulando sangre.
Presenta una lesión severa en el cerebro; una parte sufrió un daño irreversible y no muestra actividad.
Los golpes en el rostro fueron muy fuertes y deben drenarlo constantemente, tiene comprometidos los pulmones y lesiones importantes en la cadera.