La Municipalidad de Caleta Olivia, confirmó que esta ciudad será sede por primera vez de los Juegos Binacionales de la Araucanía en 2027, en las disciplinas de vóley femenino y fútbol 11 femenino.

En 2027 Caleta será sede de los Juegos de la Araucanía

Este importante logro la posiciona dentro de uno de los eventos deportivos juveniles más relevantes de la Patagonia argentina-chilena, reafirmando el trabajo que se viene realizando para fortalecer el deporte local, generar nuevas oportunidades y acompañar el crecimiento de nuestros jóvenes.

El anuncio se dio en el marco de una reunión de trabajo encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, Sebastián Georgion, junto a autoridades deportivas de provincias patagónicas argentinas y regiones australes de Chile, con el objetivo de avanzar en la organización de los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía.

En este sentido, se destacó que Santa Cruz será sede anfitriona de la competencia, con la participación de cinco localidades, entre las que se encuentra Caleta Olivia.

Los Juegos Binacionales de la Araucanía representan una oportunidad para promover la integración, el intercambio y la formación de jóvenes deportistas, fortaleciendo los vínculos entre provincias argentinas y regiones chilenas a través del deporte, la convivencia y el aprendizaje.

De esta manera, la ciudad del Gorosito sigue avanzando con una mirada puesta en el crecimiento, impulsando el deporte como herramienta de integración, desarrollo y futuro para toda la comunidad.

Fuente: Prensa Municipal