El municipio acompañó festividad boliviana

El intendente Pablo Carrizo e integrantes de su gabinete acompañaron a residentes bolivianos radicados en Caleta Olivia que homenajearon a las vírgenes de Urkupiña y Copacabana.

Las celebraciones se realizaron el fin de semana y de esta manera el municipio reafirma su apoyo institucional a las expresiones de fe, cultura y tradición que forman parte de la identidad de la ciudad.

De los festejos también participaron la diputada por pueblo Patricia Urrutia y el presidente del Concejo Deliberante, Facundo Belarde.

En este marco, la supervisora de Estrategia y Gestión Operativa, Gisela Rodríguez, puso en valor el trabajo articulado con la colectividad boliviana, destacando las acciones concretadas en la Capilla, el adoquinado de distintas calles y la puesta en funcionamiento de la Oficina de Extranjería, un espacio destinado a brindar atención y acompañamiento a vecinos extranjeros de distintas nacionalidades que eligieron Caleta Olivia como lugar de residencia.

Por su parte, Ximena Camacho, coordinadora de la Capilla de la comunidad boliviana, resaltó el significado de las celebraciones. “Son jornadas que se vivieron con mucha fe y devoción. Nosotros siempre celebramos estas fechas tan importantes para la comunidad boliviana para festejar a la Virgen de Copacabana y Urkupiña, que son nuestras patronas”, expresó.

Las actividades incluyeron una misa celebrada por el párroco Néstor Zubeldía y la participación de fraternidades provenientes de distintas localidades, que presentaron sus tradicionales vestimentas y danzas.

“Nosotros no queremos olvidar nuestra tradición, cultura, nuestra vestimenta y nuestro baile; a través de eso se hace esta veneración a la Virgen”, subrayó la dirigente

Finalmente valoró el acompañamiento del gabinete municipal. “Estamos honrados de que sean parte de esta gran fiesta porque son muy importantes los lazos de hermandad que se pueden hacer entre la comunidad Boliviana y Caleta Olivia, y, ante todo con el Municipio que venimos trabajando muchísimo desde la gestión que tomó el intendente Pablo Carrizo”, puntualizó.