El Municipio asume con fondos propios la obra del Camino Petrolero

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Jordana Mrla, brindó un balance sobre las obras de conectividad e infraestructura vial que lleva adelante la gestión.

Respecto a la conexión entre el barrio Roque González y la Ruta Nacional 26, la funcionaria destacó el avance del proyecto del Camino Petrolero, una obra licitada en 2023 que el Municipio decidió asumir con fondos propios ante la falta de financiamiento por parte del Gobierno Nacional.

"Como no recibimos en ningún momento la financiación que tenía que llegar de Nación, la Municipalidad asumió este compromiso", expresó Mrla, y sostuvo que "el acuerdo de renegociación contractual con la empresa adjudicataria ya se encuentra en el Concejo Deliberante para su tratamiento formal".

La obra permitirá garantizar una respuesta concreta a la demanda de conectividad de seis barrios comodorenses y fortalecerá el desarrollo productivo y laboral de la zona. "Es importante, no solamente porque son aproximadamente 80 puestos de empleo, sino porque va brindar una solución que vienen solicitando hace un montón de tiempo", subrayó.

En materia de infraestructura barrial, se anunció la obtención del visado del Tribunal de Cuentas Municipal para el convenio con UOCRA, ratificado por el Concejo Deliberante. El acuerdo pondrá en marcha un plan continuo de intertrabado y adoquinado de calles, que funcionará como política pública permanente a través de cuadrillas de trabajo y brindará respuesta de manera progresiva y a demanda, según las prioridades de conservación técnica de cada sector.

"No vamos a tener un cronograma específico ni lugares asignados de antemano, sino que se va a considerar de acuerdo a la prioridad, pero sí va a ser una política pública permanente con el trabajo de tres cuadrillas para dar respuesta a los reclamos", enfatizó la secretaria.

Además, confirmó el retiro de los reductores de velocidad ubicados sobre la calle Sarmiento, una medida orientada a agilizar la circulación y mejorar la fluidez vehicular en la zona céntrica, en respuesta al reclamo de conductores y del transporte público de pasajeros. "Vamos a proceder a retirar los reductores de velocidad de la calle Sarmiento. Ha sido un reclamo permanente también del transporte público, así que en estos días van a tener novedades de eso", adelantó Mrla.

Sobre el Camino Ara San Juan, la funcionaria explicó que el Municipio aguarda las obras de contención y estabilización costera comprometidas por el Gobierno Provincial. "La intervención del Camino Ara San Juan, sin hacer la intervención costera, sería solamente un paliativo que no llevaría a ninguna solución. Hoy el problema de base que tenemos ahí es la erosión costera, la energía del mar que hay que frenar. La Provincia se ha comprometido a intervenir esa zona y, luego de que eso se concrete, daremos la intervención correcta al camino", argumentó.