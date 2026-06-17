El Municipio concretará encuentros sobre violencia digital, crianza y entornos digitales

La Secretaría de Cultura llevará adelante una serie de encuentros gratuitos con la especialista en ciudadanía y crianza digital Lucía Fainboim.

Las propuestas, que forman parte de las acciones que se vienen desarrollando a través del programa de Cultura Digital y Alfabetización Mediática de la cartera cultural de la Municipalidad, tendrán lugar este jueves y viernes en distintos espacios de Comodoro Rivadavia.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, expresó que “estas actividades forman parte del trabajo sostenido que venimos realizando junto la oficina de Derecho y Garantías, instituciones municipales, organizaciones sociales y actores comunitarios, con el objetivo de consolidar una mirada colectiva sobre la ciudadanía digital y el cuidado en línea”.

“Desde una perspectiva territorial y de derechos, Comodoro Rivadavia continúa impulsando espacios de formación, diálogo y construcción de respuestas frente a los nuevos desafíos que plantea la vida digital”, remarcó la funcionaria.

En ese marco, este jueves 18 de junio, a las 17:00 horas en el CPB de Km. 5, se realizará el taller abierto a la comunidad “Violencia digital: comprender para prevenir”, destinado a jóvenes, familias y vecinos de la zona norte.

El encuentro buscará brindar herramientas para reconocer cómo se manifiestan las violencias en los espacios digitales, identificar situaciones de riesgo y pensar estrategias de prevención y acompañamiento frente a situaciones como el grooming, el ciberbullying o los conflictos vinculados a la convivencia en línea.

La misma propuesta tendrá una segunda edición el viernes 19 de junio a las 17:00 horas, en la sede de la Asociación Vecinal de barrio Juan XXIII, acercando la conversación a la zona sur de la ciudad e invitando a familias, jóvenes y vecinos del barrio a reflexionar sobre el impacto de las violencias digitales en los vínculos cotidianos y las formas de construir entornos digitales más respetuosos.

Además, el viernes 19 de junio, de 9:00 a 11:00 horas en la Sala Vidriada del CIP, se desarrollará la jornada técnica “Entornos digitales: un desafío transversal para la garantía de derechos”, dirigida a equipos técnicos de organismos públicos, organizaciones sociales y referentes comunitarios. Esta instancia estará orientada a fortalecer herramientas de prevención, detección temprana y abordaje integral de situaciones que afectan a la infancia y adolescencia en los espacios digitales.

Todas las actividades son de acceso libre y gratuito. Para conocer más información sobre las jornadas y sus próximas propuestas, se puede consultar las redes sociales del programa de Cultura Digital: @culturadigitalmcr.