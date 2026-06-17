Yhosva Montoya inicia una nueva etapa con una gira por la Patagonia

El cantante chubutense que ganó la cuarta edición de La Voz Argentina comenzará el 19 de junio una serie de presentaciones en la región. El primer recital será en Comodoro Rivadavia, ciudad clave en su recorrido artístico.

Yhosva Montoya volverá a los escenarios con una gira por la Patagonia que marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera como solista. El recorrido comenzará el 19 de junio en Comodoro Rivadavia y lo llevará por distintas ciudades de la región durante los próximos meses.

Nacido en Gaiman, el artista alcanzó reconocimiento nacional tras consagrarse ganador de la cuarta edición de La Voz Argentina, donde integró el equipo de Soledad Pastorutti. Sin embargo, su trayectoria se había forjado mucho antes en peñas, festivales y encuentros populares de la Patagonia.

La elección de Comodoro Rivadavia para el inicio de la gira tiene un significado especial. Fue en esa ciudad donde realizó en 2022 el casting para el programa televisivo que impulsó su proyección a nivel nacional y abrió una etapa de crecimiento artístico.

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En esta oportunidad, Montoya presentará un formato más cercano, acompañado por músicos en percusión y guitarra. El repertorio recorrerá distintas etapas de su trayectoria y buscará generar un vínculo más íntimo con el público.

La primera fecha será este viernes 19 de junio en Collage Espacio Cultural . El cronograma continuará el 20 de junio en el Cine Teatro Municipal de Pico Truncado, seguirá el 4 de julio en el Teatro del Muelle de Puerto Madryn y llegará el 25 de julio a la Asociación Cultural El Árbol de Trelew. Además, durante agosto se prevén nuevas presentaciones en localidades de la cordillera patagónica.

Las entradas para los espectáculos ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.