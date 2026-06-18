El Municipio entregó equipamiento deportivo y becas a clubes de la Asociación Costa Austral

Más de 20 equipos del fútbol barrial, recibieron elementos esenciales y apoyo económico. Las autoridades destacaron el rol de las instituciones como red de contención social frente al complejo contexto actual.

En un acto desarrollado este miércoles por la noche en las instalaciones del Club Los Andes, el intendente Othar Macharashvili, junto al presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, concretó la entrega de material deportivo y la firma de becas económicas para los clubes que integran la Asociación Costa Austral, una de las entidades rige el fútbol barrial de la ciudad.

La Asociación Costa Austral nuclea actualmente a 26 clubes divididos en dos categorías (14 equipos en la "A" y 12 en la "B"), consolidándose junto a la Liga Independiente de los Barrios y la Liga Norteña de Fútbol como uno de los pilares del deporte comunitario local.

Durante el encuentro, las autoridades municipales y los dirigentes barriales coincidieron en la importancia de fortalecer un esfuerzo compartido para sostener la actividad deportiva y, fundamentalmente, la trama social que cobija a cientos de jóvenes de la ciudad en momentos de dificultad económica. En ese marco, el intendente Othar Macharashvili agradeció la invitación y valoró la dedicación de la dirigencia frente a la coyuntura actual.

"El deporte nos enseñó que nos entrenamos para jugar y para poner el pie con lealtad, con compañerismo y con laburo. Esto se hizo con un esfuerzo compartido de todos y con la misma convicción de acompañar en lo que se pueda y ver cómo apuntalamos a aquellos que están peor", remarcó.

Asimismo, el mandatario destacó la función social de la entidad al señalar que “esta organización es hoy un equipo compacto que, más allá del fútbol, conforma una malla social que sostiene al barrio y a muchos jóvenes. En estos momentos difíciles, siempre nos van a encontrar dando la cara y poniendo el pecho. Vamos a jugar todos los partidos que hagan falta para poder ganar este torneo".

Por su parte, el profesor Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, recalcó la continuidad del acompañamiento estatal a través de las becas mensuales y sostuvo que “este Estado Municipal, ha tomado el compromiso de seguir acompañando. Hoy firmamos la ayuda económica para que cada club pueda destinarla mensualmente a lo que considere importante. Sabemos cómo está nuestra actividad; hace unos días lo hacíamos con la Liga Independiente, hoy con ustedes y próximamente con la Liga Norteña".

Martínez enfatizó el cambio de rol que han tenido que asumir los clubes en los barrios: "Hoy ustedes son muy importantes para nosotros. Ya no se hacen pollos solo para pagar el arbitraje, hoy se hacen para ayudar a un compañero que no tiene laburo o a una familia que no tiene cómo sostenerse. El trabajo de ustedes, tiene otra finalidad que es la comunitaria, por lo que queremos seguir estando a su lado".

Finalmente, Roxana Frías, presidenta de la Asociación Costa Austral, agradeció el respaldo de la gestión y el espacio brindado por el club anfitrión, al remarcar la importancia de la colaboración. “La idea -remarcó-, es que sigamos creciendo todos como la asociación que somos, siempre acompañados. Está muy bueno que sigamos juntos y se agradece profundamente que crean en nosotros".