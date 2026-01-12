El Municipio entregó protectores solares y botiquines a guardavidas

Dando continuidad al trabajo interinstitucional y en territorio que promueve la gestión municipal de Othar Macharashvili como intendente, este lunes por la tarde el secretario de Salud, Jorge Espíndola, junto a la subsecretaria Gabriela Moreno entregaron protectores solares con Factor 50 para cada integrante del Servicio de Guardavidas y kit de primeros auxilios para los puestos de las playas habilitadas: Costanera céntrica, Km.3, Km.4, Km.5, Restinga Alí y Caleta Córdova; además del equipo que realiza los recorridos preventivos hacia la zona sur.

En la ocasión, estuvieron acompañando el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, junto al director general de Deportes, Martín Gurisich; el coordinador del Departamento Metodológico y jefe del Servicio de Guardavidas, Flavio Benítez; y equipo directivo de la Secretaría de Salud.

CUIDAR A LOS QUE CUIDAN

La iniciativa apunta a cuidar a quienes cuidan, garantizando mejores condiciones de trabajo para el personal que vela por la seguridad de los vecinos que se acercan a disfrutar del verano en las costas comodorenses; además de reducir el riesgo de enfermedades dérmicas asociadas a la exposición solar.

Al respecto, Espíndola expresó que “para nosotros es muy importante colaborar con las distintas secretarías municipales, en este caso con Comodoro Deportes. Estas acciones son parte del lineamiento político del intendente de fortalecer el trabajo articulado entre las distintas áreas. En el caso de Salud, entendemos que se construye de manera transversal con un Estado presente y áreas que trabajan codo a codo para dar respuestas en el territorio, especialmente en una temporada donde aumenta la concurrencia de los vecinos a los espacios públicos y recreativos”.

“El cuidado en las playas es fundamental. Hoy, entregamos botiquines y protectores solares a los guardavidas y haremos lo mismo en febrero para garantizar que cuenten con los elementos de seguridad y protección durante toda la temporada”, afirmó el secretario de Salud.

GENERAR CONCIENCIA

Más adelante, subrayó que “la propuesta es importante no solo para cuidar a quienes trabajan todos los días en nuestras playas, sino también, para dar el ejemplo y concientizar a la población sobre la importancia de respetar las recomendaciones y los cuidados así disfrutamos de un verano sin riesgos”.

Por su parte, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez destacó que se trata de una línea de trabajo que se sostiene desde hace tiempo y que se refuerza en cada temporada. “Es una forma de trabajo que venimos desarrollando hace tiempo, hoy junto al Servicio de Guardavidas, que es el personal que se encuentra en las playas habilitadas para que la comunidad pueda acercarse y disfrutar de manera segura”.

Por último, Martínez reforzó el mensaje de prevención dirigido a la comunidad, apelando al cuidado y al respeto, al indicar que “el servicio de Guardavidas está integrado por 80 personas capacitadas y formadas para cuidarnos tanto en la playa como en el mar. Su función es proteger y, cuando la situación lo requiere, intervenir. Por eso, es fundamental respetar las normas y las indicaciones”, concluyó.