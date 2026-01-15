El Municipio fomenta la Salud en las colonias de verano 2026

La propuesta municipal se desarrollará hasta el 6 de febrero en 20 sedes distribuidas en toda la ciudad, con la participación de más de 5 mil personas en las modalidades recreativas, predeportivas, discapacidad y adultos mayores.

En el marco de una nueva recorrida por distintas sedes de las Colonias de Verano 2026, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, junto a la subsecretaria Gabriela Moreno, visitaron el gimnasio de la Escuela N° 517 para sordos e hipoacúsicos, y el Gimnasio Municipal N° 4, donde niños de distintas edades participan de las actividades recreativas impulsadas por la gestión del intendente Othar Macharashvili.

Al respecto, el secretario Jorge Espíndola, detalló: “venimos trabajando en conjunto con las diferentes secretarías del Municipio, y es muy lindo ver toda la participación de los chicos en las colonias de verano. Para nosotros es muy importante poder trabajar en estas primeras edades para ir fomentando lo que es el autocuidado, formar a los chicos en salud a través de juegos, recreación y que ellos aprendan y transmitan después en sus casas todos los conocimientos que van adquiriendo.

“A partir de estas actividades recreativas, se llega a un montón de niños de distintos barrios, acá –Gimnasio N° 4- hay más de 220 y en zona sur habían 180. Este es uno de los pocos municipios en el país que tiene el desarrollo de este tipo de colonias, totalmente gratuitas”, subrayó.

Mientras que directora General de Políticas Públicas Sociosanitarias y Desarrollo Territorial, Carla Sueldo, indicó que “la Secretaría de Salud vino a trabajar con los equipos de niños de cuatro y cinco, seis, siete, ocho y nueve, y diez y once. Son 220 niños en total, con una gran tarea el día de hoy”.

“Lo que trabajamos primero es un eje de ESI (Educación Sexual Integral), donde tenemos hábitos saludables como: el cuidado del cuerpo, la higiene personal, el respeto por nuestro cuerpo, el poder comenzar a problematizar los estereotipos que nos manda la cultura, la religión, la sociedad, determinar cómo nos gusta vestirnos, cómo nos gusta a nosotros ser. Y esto lo vamos trabajando en cada uno de los grupos, adecuándolo a la edad de cada uno”, sentenció.