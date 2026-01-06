Riesgo antivacuna: Récord de casos de tos convulsa en todo el país

En medio de la avanzada antivacunas en el país, se confirmaron 1055 casos de coqueluche (tos convulsa) y hubo otros 6481 sospechosos durante todo 2025.

La Argentina registró en 2025 el mayor número de casos de coqueluche desde que se llevan registros oficiales. El Boletín Epidemiológico Nacional N.º 789 confirmó 1.055 casos y otros 6.481 bajo sospecha, lo que marcó un nuevo pico histórico de esta enfermedad respiratoria aguda.

Frente a estos datos, las autoridades sanitarias volvieron a señalar a la vacunación como la principal estrategia de prevención, aun cuando se verifica una disminución en la aplicación de vacunas a nivel global, regional y nacional. La información oficial remarca que los cuadros más graves y los fallecimientos se concentran en la población infantil.

El repaso de la evolución entre 2019 y 2025 evidencia picos reiterados, con un descenso puntual en 2020 y un crecimiento sostenido desde 2021. Tras una baja durante 2024, el último año volvió a mostrar un aumento, con una tasa de notificación de 13,65 casos cada 100.000 habitantes.

Si bien 22 jurisdicciones reportaron contagios, la mayor concentración se dio en la región Centro del país. Tierra del Fuego encabezó el ranking de incidencia a partir de un brote en Ushuaia y Río Grande, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó en segundo lugar en relación con su población.

Los menores de cinco años fueron el grupo más afectado y los bebés representaron más de un tercio de los casos confirmados. En ese mismo segmento etario se produjeron las nueve muertes registradas durante 2025, lo que volvió a poner el foco en la prevención de la coqueluche en la primera infancia.