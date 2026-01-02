Jornada gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos

Se realizará el sábado 10 de enero, en el patio del Centro de Emisión de Licencias de Conducir, en el barrio Mosconi.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Dirección General de Veterinaria, llevará adelante una jornada gratuita de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos.

La actividad se realizará el sábado 10 de enero, en el Centro de Emisión del barrio Km 3, ubicado en Avenida Fray Luis Beltrán N° 375, con atención por orden de llegada de 9 a 12.

Las personas que asistan con sus mascotas deben ser mayores de 18 años y concurrir con DNI. En el caso de los felinos, deberán ser trasladados en jaula, canil, caja cerrada, bolso o mochila, mientras que los caninos deberán asistir con correa, collar o pretal para garantizar la seguridad durante la jornada.

La campaña forma parte de las acciones de prevención y cuidado de la salud pública, promoviendo la vacunación responsable de las mascotas en distintos puntos de la ciudad. Para más información o consultas, se encuentran habilitados los teléfonos 155400388 y 4443320.