El Municipio fortalece las acciones de prevención del cáncer de mama con múltiples propuestas

Con charlas, talleres y controles médicos gratuitos, durante el mes de octubre, la Secretaría de Salud impulsa una agenda de actividades destinadas a la concientización, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos del cáncer de mama. Bajo el lema #HoyMeELIJO, se invita a toda la comunidad a participar de las actividades gratuitas en los diferentes barrios a partir de este fin de semana.

Como parte de las políticas públicas de acción territorial que impulsa la gestión del intendente Othar Macharashvili, la Secretaría de Salud llevará adelante un amplio programa de actividades enmarcadas en el Mes Rosa, en conmemoración a la concientización, prevención y sensibilización del cáncer de mama.

Las mismas, comenzarán este sábado 18, a partir de las 13 horas, en el dispositivo móvil de “Salud en tu barrio”, ubicado en la Asociación Civil de Forestadores y Productores de Chacra, en Km.17. Allí, se ofrecerán controles médicos gratuitos, atención en obstetricia, realización de PAP (Papanicolau) y charlas sobre nutrición; además, se efectuarán electrocardiogramas sin orden médica, testeos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), vacunación, enfermería, asesoramiento y entrega de medicamentos para patologías crónicas.

En simultáneo, se llevará adelante una jornada especial de Medicamentos Solidarios en el CAPS Presidente Ortiz, de Km.5, con entrega de fármacos, atención en clínica médica, controles de enfermería y vacunación, testeos rápidos de VIH y charlas sobre ejercicio físico en las mujeres y uso seguro de medicamentos.

Asimismo, se acompañará la nueva edición de la Carrera de la Mujer y la tradicional caminata en el Gimnasio Municipal N° 2, con un stand de promoción y prevención del cáncer de mama, donde se brindarán asesoramiento y talleres abiertos al público, que girarán en torno a la temática.

En tanto, la próxima semana continuará la agenda de actividades, con una charla sobre detección temprana y prevención en el Centro de Promoción Laboral del barrio Divina Providencia, el lunes 20, a partir de las 9:30 horas y, el martes 21, en el mismo horario, se desarrollará una jornada de actividad física en el CAPS Stella Maris, con charlas informativas sobre alimentación saludable y prevención de la enfermedad.

De esta manera, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la salud de las mujeres, fortaleciendo la presencia territorial y garantizando el acceso a la atención primaria en la ciudad.